Rola je v prvem krogu kvalifikacij premagal enajstopostavljenega Avstrijca Dennisa Novaka s 6:2 in 6:3, v drugem pa Ekvadorca Roberta Quiroza s 6:2 in 6:3.

Rola, nosilec odličja zlatega leska na sredozemskih iger v Mersinu v Turčiji leta 2013 v posamični konkurenci in v dvojicah, se je šestič v svoji karieri prebil na enega od turnirjev za grand slam. Najboljše izide je dosegel v letu 2014, ko se je v avstralskem Melbournu in Wimbledonu prebil v drugi krog. Tega leta je v New Yorku nastopil v prvem krogu, prav tako leto dni kasneje na OP Avstralije in v Wimbledonu.