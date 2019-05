V eni izmed sob doma za starejše v francoskem mestu Chezy-sur-Marne so v soboto našli mrtvo žensko. Obdukcija je pokazala, da jo je nekdo zadavil in da je prejela tudi udarce v glavo.

»Stanovalka iz sosednje sobe, stara 102 leti, je medicinskemu osebju vznemirjena povedala, da je nekoga ubila,« je v izjavi povedal tožilec Frederic Trinh, poroča Guardian.

Zaradi zmedenosti in vznemirjenosti stanovalke, so jo premestili na psihiatrični oddelek. Kljub temu, da zaslišanja niso mogli opraviti, primer ni zaključen, je za AFP povedal Trinh. Dodal je, da bo morala osumljenka opraviti psihološki pregled, ki bo pokazal, če je prištevna in če lahko kazensko odgovarja.