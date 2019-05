Tako ne bodo manjkale niti največje uspešnice, kot so že zimzelene Voda, Čas, Plešeš ali Love Song, z »odštekanimi« instrumenti, kot so ropotulje, strgalniki, steklenice in kuhalnice, pa bodo oživeli akustični album Tiho, posnet v živo med akustično turnejo po slovenskih klubih in gradovih konec leta 2012.

Na koncertu, s katerim se skupina po skoraj desetih letih od koncerta s Simfoničnim orkestrom RTV Slovenija vrača v Križanke, se bo skupini Dan D na odru pridružilo tudi nekaj gostov, ki pa do koncerta ostajajo skrivnost.

Album Knjiga pohval in pritožb s 16 skladbami je izšel marca pri založbi Nika Records kot razširjena verzija albuma Milo za drago, ki ga je skupina izdala oktobra 2018 na USB ključku, zapakiranem v ročno izdelano milo.

Milo za drago, na katerem je 12 skladb, je nastajal ob podpori ali sprotnem testiranju izbranega občinstva na manjših koncertih, ki so jih Dan D nekaj mesecv prirejali v svojem placu za vaje v Novem mestu. Po podatkih skupine je na koncerte z vse Slovenije prišlo okrog 2000 njihovih najzvestejših oboževalcev.

Knjiga pohval in pritožb nagovarja zahtevnejši del občinstva

Album Knjiga pohval in pritožb so kritiki sprejeli zelo dobro. Kot so zapisali v Mladini, je tudi pri tej plošči takoj jasno, da zasedba z njo nagovarja zahtevnejši del občinstva: »Nanjo je sicer umestila nekaj lahkotnejših akustičnih skladb po zgledu uspešnic iz preteklosti, toda veliko obsežnejši prostor je dobila aranžmajsko bogata, subtilno teksturirana glasba, polna zgoščenih detajlov.«

Po oceni Mladine gre za slogovno bogat album, ki združuje »upočasnjen (art)rock, eleganten sintpop, atmosferične nastavke emotivnega industriala z elektronskimi ritmi, pa tudi priložnostno trše rockovske rife«. Skupina se s ploščo »predstavi v svoji najmočnejši podobi, s katero se suvereno dviga nad povprečje domačega mainstreama«.

Zgodovina skupine sega v leto 1996, ko sta člana razpadle skupine Mercedes Band pevec Tomislav Jovanović - Tokac in bobnar Dušan Obradinović - Obra k sodelovanju povabila nekaj novih glasbenikov. Leta 1997 so izdali prvenec Igra. Do naslednjega albuma Katere barve je tvoj dan, ki je skupino leta 2004 z uspešnicami, kot sta Čas in Voda, izstrelil na glasbeno sceno, so zamenjali še nekaj članov.

Trenutna postava - pevec in kitarist Tokac, bobnar Obra, ritem kitarist Marko Turk - Tučo, ki so v skupini od začetka, klaviaturist Boštjan Grubar in bas kitarist Nikola Sekulović - je nespremenjena od leta 2006, ko se je bendu kot zadnji pridružil Sekulović.