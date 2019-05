Rieujevi koncerti so po napovedih organizatorjev vrtiljak čustev, tudi sam čustva razume kot »najpomembnejšo kvaliteto na svetu«. »Če se skladba dotakne mojega srca, se bo tudi vašega. Glasba mi omogoča, da vnašam veselje in radost življenju. Na mojih koncertih je vse dovoljeno: smeh, jok, ples, petje. Čustva so skrivnost mojega uspeha,« pravi 69-letni glasbenik.

S svojim zasebnim orkestrom Johanna Straussa Rieu že več kot 30 let potuje po svetu. Doslej je zabaval okoli deset milijonov ljudi iz 36 držav in z njim »ustvaril svojevrstno renesanso valčka«. Orkester s 60 člani sicer velja za največji zasebni simfonični orkester na svetu.

Prodal je več kot 40 milijonov albumov, njegove koncerte letno obišče 600.000 oboževalcev, hkrati pa osvaja vrhove Billboardove lestvice zaslužkov od turnej. Njegovi posnetki na YouTubu so dosegli več kot milijardo ogledov, na Facebooku pa ima več kot 3,4 milijona sledilcev.