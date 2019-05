Po četrtkovem žuru dobrodošlice bosta v Umagu danes in v soboto potekala osrednja festivalska dneva. Na približno desetih odrih bo nastopila vrsta svetovno znanih izvajalcev, med katerim bo tudi ena največjih hip-hop skupin vseh časov, Wu-Tang Clan, po katerih so oblasti v New Yorku poimenovale tudi Wu-Tang Disctrict.

Organizatorji Sea Star festivala, ki med drugim pripravljajo tudi najbolj znani regionalni festival, Exit v Novem Sadu, so zapisali, da so hip-hop prvake uspeli prepričati za nastop na osrednjem festivalskem odru potem, ko so jim zagotovili zasebno luksuzno letalo, ki bo skupino pripeljalo na Hrvaško iz ene od skandinavskih držav. Trenutno se namreč mudi na turneji Gods of Rap, ki poteka v zahodni in severni Evropi.

Wu-Tang Clan so v karieri prodali več kot 40 milijonov izvodov svojih albumov, v Umagu pa bodo obeležili tudi 25. obletnico izida priljubljenega albuma Enter the Wu-Tang (36 Chambers).