Christie's pravi, da pisma pričajo o eni najbolj vznemirljivih romanc našega časa in o tem, kako se je mlad moški razvil v velikega umetnika. Marianne Ihlen je postala Cohenova najpomembnejša muza hitro zatem, ko sta se leta 1960 spoznala na grškem otoku Hydra, kamor se je Marianne nekaj let prej preselila s svojim tedanjim možem, norveškim pisateljem Axelom Jensenom, s katerim je imela sina.

V nekem intervjuju je dejala, da je Cohena srečala kmalu zatem, ko je ob vrnitvi z nekega obiska na Norveškem ugotovila, da je Jensen zaradi druge ženske zapustil njo in njunega majhnega sina. Bila je navdih za dobro znane pesmi kot so So Long, Marianne in Bird on the Wire, piše britanski časnik The Guardian. Pisma, ki jih je Cohen pošiljal iz Hydre, Montreala, New Yorka, Tel Aviva in Havane, so polna biografskih podrobnosti in surovih čustev, pravijo pri Christie's.

Na dražbi, ki bo preko interneta potekala med 5. in 13. junijem, bo med drugim pismo, ki ga je Cohen leta 1960 poslal iz Tel Aviva, v katerem pravi: »Težko ti pišem. Valovi so preglasni. Plaža je prepolna in ti si preveč v mojem srcu, da bi lahko karkoli napisal«.

Pri Christie's pričakujejo, da bo samo to pismo prineslo do 9000 ameriških dolarjev. Na prodaj bo tudi počen bronast zvon iz njunega doma na Hydri, ki ga Cohen omenja v refrenu pesmi Anthem.