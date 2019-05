V trgovinah z igrali lahko dobite že izdelano plastično hišo, lahko jo naročite pri mizarju, največ pa je vredna tista, ki jo naredi oče ali dedek. In zato tokrat namenjamo več pozornosti doma izdelanim lesenim igralom.

Malo spretnosti in dobre volje Izdelava hiške, v kateri bodo vaši otroci ali vnuki uživali bolj kot ob še tako zanimivi risanki, sploh ni tako težka. Potrebujete nekaj orodja, veliko volje, deske, letve in vijake ter na prvem mestu dober načrt, ki vam bo poenostavil delo. Kako natančno bo izdelan nov lesen objekt, je seveda vprašanje kakovosti mojstra, dejstvo pa je, da lahko vsepovsod vidite izjemno domiselno in odlično narejene majhne hiše, pa tudi če bo kje kakšna manjša napaka, se to ne bo videlo iz vesolja.

Lesena igrala Niti za gugalnico ne potrebujete kupljene konstrukcije, ampak jo lahko zgradite sami iz tramov ali gugalnico obesite na dovolj trdno vejo drevesa. Smrekovi tramovi so manj trajni, hrastovi, so dražji, najbolje pa se obnesejo kostanjevi stebri. Pri dobri konstrukciji, ki že sama po sebi zagotavlja dovolj stabilnosti, je dovolj, da tram vkopljete v zemljo in ga dodatno fiksirate s kamni ter zasujete z zemljo, betoniranje pa ni potrebno, še več, celo škodi. Če boste obbetonirali hrastov tram in voda ne bo imela odtoka, vam bo tudi hrastov steber zgnil v nekaj letih, če pa ga vkopljete v zemljo, bo trajnost daljša. Konstrukcijo lahko vežete s preklopi, kar priporočamo, s pomočjo navojnih palic pa lahko dobro povežete elemente. Bodite pa pozorni, še posebno pri konstrukciji za tobogan, da zaščitite vse vijake, da se na njih ne bi slučajno kdo opraskal. Vrvi za gugalnico ne smete enostavno zavezati okoli trama, ampak je nujno izvrtati luknje in skoznje napeljati dovolj trden vijak (pazite na dvojno varovanje zgoraj) na uho, vrv pa naj bo vpeta prek kovinskega obročka. Ob tem občasno preverite, če je vrv še dovolj trdna, preverite vponke in obročke, da bo igralo v veselje otroku in tudi vam in da ne bi prišlo do nesreče.

Podkonstrukcija Lesena hiška za otroke pa je posebna zgodba kjer še dodatno zaživi dobra ideja, pa naj bo to konstruktorja ali uporabnika. Lahko je dvignjena na stebrih, z balkonom, vključenim toboganom, ob njej lahko stoji plezalna stena; tudi če jo boste naredili v obliki starega lesenega stranišča, vam zagotavljam, da otroci ne bodo razočarani. Najbolj enostavna gradnja je montažna. Za elemente podkonstrukcije lahko uporabite lesene letve, 4 x 5 ali 5 x 5 cm, na vogalih lahko tudi močnejše, če pa boste konstrukcijo izdelali iz ločenih sten, bo na vogalu tako ali tako dvojna letev. Iz letev naredite podkonstrukcijo, vogale pa dodatno fiksirajte s kotniki, ki so lahko kovinski ali leseni, ki jih izrežete iz ploha. Že pri načrtu upoštevajte dolžine kupljenih desk in letev, ki so navadno dolge 4 metre, če pa se boste odločili za zapiranje z lesenimi ploščami, tudi njihovo dolžino. Ta podatek je pomemben zaradi čim večjega izkoristka lesa. Podkonstrukcija je lahko montažna (vsaka stena posebej) ali fiksna, kar je odvisno od kraja postavitve. Če boste gradili pod nadstreškom, vam priporočam elementno gradnjo, kar pomeni, da izdelate vsako steno hiše posebej, potem pa jih povežete s pomočjo vijakov z matico. Sistem je uporaben in enostaven. Pri izdelavi podkonstrukcije uporabljajte vodno tehtnico, s pomočjo katere boste dosegli ravne in popolnoma navpične linije. Zaradi videza, še bolj pa zato, ker boste natančno izdelano konstrukcijo lažje in hitreje zaprli, sicer bi zaradi nenatančnosti morali žagati vsako desko posebej.

Stene Ko ste izdelali podkonstrukcijo, jo je treba na zunanji strani zapreti. To lahko naredite s deskami, najboljše in nekoliko dražje so deske s peresom in utorom (ladijski pod), saj bo po osušitvi lesa med njimi manj špranj, čeprav te otrok zagotovo ne bodo posebno motile. Stene lahko zaprete tudi z različnimi lesenimi ploščami, naj pa bodo vodoodporne, saj bi navadne iverke prehitro razpadle. Priporočamo vam OSB, LSB plošče ali kakšne druge plošče iz vezanega lesa, so pa le te dražje kot klasične lesene deske. Deske naj bodo skobljane, saj se jih lepše barva, lahko pa so tudi surove – odvisno od vaših želja in zahtev. Za barvanje hiške obvezno uporabljajte ekološke barve na vodni osnovi. Tudi izdelava oken in vrat ni posebno zahtevna, zahteva pa nekoliko več časa in spretnosti. Zaradi razmeroma lahke konstrukcije vam priporočamo lahko kritino, z dobro streho pa boste zavarovali les pred prehitrim propadanjem. Kot lahka kritina se najbolj obnese tegola, pa tudi valovitke ali podobne plošče. Povsem mimogrede pa še eno vprašanje. Katera deska bo na strehi brez zaščite prej propadla? Centimetrska ali tricentimetrska? Odgovor je presenetljiv. Prej bo propadla tricentimetrska. Pri izdelavi lesenih skodel stari mojstri priporočajo debelino do največ 1 cm, to pa zato, da se deščice lahko posušijo, medtem ko se debelejše ne posušijo dovolj hitro in začno zaradi stalne vlage trohneti. Miro Pucelj