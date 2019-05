Tema dogodka, ki bo potekal v torek, 28. maja, bodo startup podjetja, načini lansiranja idej na trg in digitalno oglaševanje. Andraž Tori bo svoje izkušnje z udeleženci delil na individualni delavnici ob 17. uri (prijave sprejemajo še danes) in predavanju ob 19. uri, ki bo odprto za širšo javnost.

Naslednja generacija digitalnega trženja z Zemanto

Pet let je vodil in urejal oddajo Resnična resničnost, na Televiziji Slovenija pa je razvil tudi orodje, ki televizijske oddaje opremi z besedilom in jih tako naredi prijazne iskanju in citiranju. Razvoj Odprtega kopa in kasneje še orodja za samodejno bogatenje blogov je vodilo v ustanovitev podjetja Zemanta, vodilne platforme, ki ponuja agencijam in ponudnikom storitev tehnologijo za razširjanje, avtomatizacijo in optimizacijo promocije vsebine preko digitalnega oglaševanja. Zemanta gradi naslednjo generacijo digitalnega trženja pod okriljem podjetja Outbrain.