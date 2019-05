Sezona v tretji slovenski nogometni ligi se počasi bliža koncu, s tem pa tudi sistem tekmovanja, po katerem so bila moštva razdeljena v štiri skupine: center, zahod, vzhod in sever. Od prihodnje sezone naprej bosta v 3. SNL samo še dve skupini, ki bosta šteli po 14 klubov, kar pomeni, da se bo število sodelujočih skrčilo s sedanjih 38 na 28.

Tretjo slovensko nogometno ligo zahod bo tako v tekmovalnem letu 2019/20 tvoril poraženec oziroma poraženca kvalifikacij med prvaki 3. SNL za napredovanje v 2. SNL (0-2), izpadle ekipe iz 2. SNL (0-2), letošnje ekipe 3. SNL zahod in center, uvrščene od 1. do največ 8. mesta (9-13), ter zmagovalec kvalifikacij med prvaki Enotne primorske nogometne lige, lig MNZ Ljubljana in Gorenjska (1).

Vzhodno skupino 3. SNL pa bodo v prihodnji sezoni sestavljali poraženec oziroma poraženca kvalifikacij med prvaki 3. SNL za napredovanje v 2. SNL (0-2), izpadle ekipe iz 2. SNL (0-2), letošnje ekipe 3. SNL vzhod in sever, uvrščene od 1. do največ 8. mesta (9-13), ter zmagovalec dodatnih kvalifikacij med prvaki lig MNZ Murska Sobota, Lendava, Celje, Ptuj in Maribor (1).

Od sezone 2020/21 bosta v 2. SNL napredovala prvaka zahodne in vzhodne skupine 3. SNL, neposredno pa bosta izpadli 13. in 14. uvrščena ekipa, glede na izpadle ekipe iz 2. SNL pa lahko tudi 12. uvrščena ekipa.