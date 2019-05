»Če je lahko hollywoodski igralec dva mandata vodil svetovno velesilo, če je predvčerajšnjim lahko za predsednika Ukrajine prisegel bivši komik, zakaj ne bi mogel biti na čelu Hrvaške, v kateri se politiki do zdaj niso ravno izkazali, pevec,« je Miroslav Škoro komentiral javnomnenjsko anketo HRT, ki mu je pripisala 9,4-odstotno podporo za vselitev v predsedniško palačo. O kandidaturi bo zdaj razmislil, kajti če mu »ljudje nekaj sporočajo, velja to vzeti resno«.

Kot povsem možno so njegovo kandidaturo vzeli tudi nekateri politični analitiki. Smiljana Lajnert Novosel z zagrebške fakultete političnih znanosti je ob tem spomnila, da »gre za človeka, ki ima doktorat iz ekonomije in obvlada več jezikov, kar je pomembno za predsedniško funkcijo«. Drugi pa so spomnili, da Škoro ni novinec v politiki, saj je bil poslanec HDZ in v letih od 1995 do 1997 hrvaški konzul na Madžarskem. Saborske klopi, v katerih se je odrekel plači v korist pediatrije v rodnem Osijeku, so ga po izvolitvi leta 2007 zadržale le osem mesecev, od HDZ se je poslovil pet let kasneje, pred tem je še neuspešno kandidiral za osiješkega župana.

Štelo bo ime, ne stranka Po mnenju Novoselove bi Škoro lahko pritegnil prav volilno telo HDZ, na katero računa tudi sedanja predsednica Kolinda Grabar Kitarović, čeprav se analitiki večinoma strinjajo, da na predsedniških volitvah ne bodo igrale glavne vloge strankarske linije, ampak splošni odnos volilcev do posameznih kandidatov, med katerimi je še vedno daleč v ospredju Kitarovićeva. HRT ji je v do zdaj najobsežnejši anketi s 1400 vprašanimi dodelil 34,7-odstotno podporo, medtem ko bivši premier in bivši prvak SDP Zoran Milanović za njo krepko zaostaja z 18,5-odstotno podporo. V prejšnjih merjenjih javnega mnenja je tretje mesto pripadalo Daliji Orešković, voditeljici lani ustanovljene levosredinske stranke Start s poudarkom na boju proti korupciji ter za politično preglednost in razvoj, ki pa je s poprejšnje šestodstotne podpore zdrsnila na zgolj 2,8-odstotno. Ob Škorovih prvih 9,4 odstotka je kot četrti možni kandidat šest odstotkov zbral Ivan Vilibor Sinčič iz Živega zida. Konservativne Ruže Tomašić ter vodij levoliberalnega Glasu Anke Mrak - Taritaš in HSS Kreše Beljaka pa volilci niti niso opazneje zaznali.