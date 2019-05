Z dvema kombijema so štirje pravosodni policisti na žalsko okrajno sodišče danes popoldan vklenjenega pripeljali Sebastiena Abramova. Vsi so bili tudi v neprebojnih jopičih. Nenavadno, glede na to, da mu na žalskem sodišču sodijo (zgolj) zaradi goljufije. A ne, če vemo, da se Abramov trenutno nahaja v priporu zaradi suma, da si je njegovo dekle v začetku letošnjega leta dalo odrezati roko nad zapestjem zato, da bi od kar petih zavarovalnic, s katerimi so on in njegovi starši sklenili zavarovalne police, prav iz tega naslova iztržili vrtoglave vsote zavarovalnin. Načrt se jim je sfižil, saj so v zdravniških krogih posumili, da nekaj ni v redu, ker se dekletu prišita roka ni celila v skladu s pričakovanji.

Abramov pa je osumljen tudi umora Sare Veber, ki jo je domnevno zaradi okvare puške ustrelil pred štirimi leti v dnevni sobi družinske hiše Vebrovih v Pernovem pri Žalcu. Sarina starša Nada in Rudi Veber sta takrat in še dolgo potem verjela, da je šlo res za nesrečo in prav to dejstvo je dolgo oviralo tudi kriminalistično preiskavo.

A vse se je obrnilo, ko so dve leti po tragičnem dogodku, ki je za vselej spremenil njihova življenja, prejeli anonimno pismo, češ naj Abramovu (takrat se je še pisal Colarič) nikar ne verjamejo preveč. Šele takrat se je vanje naselil dvom, da njegovi nameni morda le niso bili tako čisti.

Kredit, da bi kupil avto Kar se je izkazalo za točno tudi potem, ko je prenehal plačevati kredit, ki ga je na njegovo prigovarjanje pol leta pred smrtjo svoje hčerke najela njena mama Nada. Takrat je govoril, da denar nujno potrebuje za nakup nekega avtomobila, ki bi ga nato prodal naprej in s tem nekaj zaslužil. In da gre zgolj za premostitev njegovih finančnih težav in da bo takoj, ko bo avto prodal, kredit poravnal in račun zaprl. A Sarini mami je vrnil le štirikrat po 250 evrov, skupaj torej tisoč evrov, potem pa nič več. Kredit pa Nada Veber še vedno odplačuje in ga bo še do leta 2021. Abramov je na sodišču pričakovano očitke iz obtožnice zavrnil. V zagovoru pa povedal, da je imela Sarina mama težave v svoji matični banki, ko je želela najeti kredit, a ni bila kreditno sposobna, ker je že imela nekaj dolgov. Zato ji je predlagal, da gresta do njegove znanke na Unicredit banki, ki bo zagotovo vse uredila. In tudi je. Zanikal je, da se je pred tem razburjal, češ, kakšno banko da ima Sarina mama, da ne more dobiti kredita. In še, da je za Sarinega očeta Rudija Vebra plačeval odvetniške storitve, ki jih je potreboval po hudi delovni nesreči. Zelo prepričljivo pa je skušal sodnici dopovedati tudi, da je bil kredit pravzaprav namenjen Sari, ki da bi morala vrniti štipendijo podjetju Unior Zreče, ker je bila njihova štipendistka, zaposlila pa se je drugje.