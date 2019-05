Vse bolj se zdi, da ne gre več samo za trgovinsko, ampak tehnološko vojno, katere cilj je upočasnitev naraščajoče kitajske moči, tehnološkega razvoja in vpliva v svetu, ki ogrožajo vodilno mesto ZDA. Vlagatelji ugibajo, kakšen bo odgovor Kitajske. Ta bi lahko podobno prepoved uvedla na ameriške izdelke, na primer Appla. V ameriški banki Goldman Sachs so izračunali, da bi prepoved prodaje Applovih izdelkov na Kitajskem povzročila upad Applovega dobička za 29 odstotkov. Trenutno se zdi, da vsaka stran trdno vztraja na svojem bregu in da nobena stran ne želi popuščati drugi. Datum začetka novih pogovorov med državama tako še ni določen, napetost med državama pa ne popušča. ZDA razmišljajo o novih ukrepih, s katerimi bi omejili dostop do ameriške tehnologije tudi za druga kitajska podjetja. V kitajskih medijih pa se dnevno vrstijo komentarji z nacionalističnim prizvokom o napadih zahoda na Kitajsko in o izsiljevanju s strani ZDA.

Finančni trgi so trenutno pod prodajnim pritiskom, predvsem to velja za delnice kitajskih podjetij. Tako so delnice največjih kitajskih tehnoloških podjetij Alibaba, Tencent in Baidu, ki kotirajo na borzah v ZDA, od Trumpovega tvita pred dobrima dvema tednoma izgubile tudi več kot dvajset odstotkov vrednosti. Ameriški in evropski borzni indeksi se trenutno držijo bolje kot kitajski, finančni trgi tako sporočajo, da je Kitajska za zdaj večji poraženec v sporu. Na kratki rok je pričakovati nadaljevanje volatilnosti trgov zaradi povečane negotovosti, saj nihče natančno ne ve, kaj se bo zgodilo in kakšne bodo finančne posledice za podjetja. Na srednji rok pa je še zmeraj najverjetnejši scenarij, da bo do dogovora med stranema slejkoprej vendarle prišlo.