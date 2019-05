Le nekaj ur po tem, ko so v ponedeljek po zakoniti poti prekinili njegovo umetno hranjenje in hidracijo (gre za vlaženje ust), je pariško prizivno sodišče, na katero so se obrnili Lambertovi starši, odredilo, da je treba hranjenje in hidracijo nadaljevati, dokler odbor Združenih narodov za pravice invalidnih oseb ne bo odločil o zadevi. Tako je sodišče že drugič preprečilo, da bi Lamberta prenehali umetno ohranjati pri življenju. Prvič se je to zgodilo leta 2013.

V ponedeljek so v bolnišnici v Reimsu hoteli z opiranjem na francoski zakon o koncu življenja, kot ga je interpretiralo najvišje francosko upravno sodišče, in na podlagi razsodbe evropskega sodišča za človekove pravice končati umetno ohranjanje bolnikovega življenja. Francoski zakon o koncu življenja iz leta 2016 namreč omogoča prekinitev zdravljenja, hranjenja in hidracije bolnika v primeru, da so ti postopki nekoristni in nimajo drugega učinka, kot je umetno ohranjanje življenja. Prepoveduje pa evtanazijo (ki je dovoljena na Nizozemskem in v Belgiji) ali pomoč pri samomoru (ki je dovoljena v Švici). Evropsko sodišče za človekove pravice je leta 2015 menilo, da je francosko vrhovno upravno sodišče pravilno presodilo, ker je v skladu s francoskim zakonom dalo prav Lambertovi ženi in šestim bratom in sestram, ki so se skupaj z zdravniško ekipo odločili, da ga je treba prenehati hraniti in hidrirati. Tako bi Lambert zaradi pomanjkanja tekočine v nekaj dneh dokončno umrl, najbrž zaradi odpovedi delovanja ledvic, toda kot je menilo vrhovno upravno sodišče, s tem »ko zdravnik prekine zdravljenje, ne ubije bolnika, ampak se le umakne, ker ni mogoče ničesar več narediti«.

Sicer so se Lambertova žena in šest od njegovih osmih bratov in sester pri zavzemanju za to, da ga dokončno pustijo umreti, oprli na njegovo željo, ki jo je pred usodno prometno nesrečo leta 2008 večkrat izrekel. Vincent Lambert, ki je bil po poklicu bolničar in je zato poznal realnost vegetativnega življenja hudo bolnih, je večkrat dejal svoji ženi, da noče živeti »kot rastlina«. Novembra lani pa je pooblaščena skupina strokovnjakov ocenila, da Vincent Lambert nikoli več ne bo prišel k zavesti.

Glede na jasno zakonsko podlago odločitve, ki so jo sprejeli v bolnišnici v Reimsu o prenehanju hranjenja in hidracije Lamberta, je sedanja razsodba prizivnega sodišča, po kateri je država kršila pravico do življenja in ki se opira na priporočilo mednarodnega odbora za pravice invalidnih oseb pri Združenih narodih, povsem nepričakovana. Ob tej novici pa so odvetniki Lambertovih staršev, ki hočeta sina kot katoliška integrista, drugače kot velika večina drugih sorodnikov z ženo, ohraniti v vegetativnem stanju, kar skakali od veselja. »To je šele prva zmaga,« je dejal eden od njunih odvetnikov. François Lambert, nečak Vincenta Lamberta, pa je za novinarsko agencijo AFP takole izrazil veliko razočaranje: »To je pravi sadizem sodstva. Vsakič znova nam takole zagodejo. Očitno tisti, ki vlagajo pritožbe, v tem uživajo. Vincent Lambert pa je postal sredstvo političnega boja.«

V resnici je vsa zadeva postala precej politična. Francoski predsednik Emmanuel Macron je sicer na facebooku objavil sporočilo, v katerem je tik pred odločitvijo prizivnega sodišča zapisal, da se noče vmešati v odločitev, ki je nastala po presoji zdravnikov in ki je v skladu z zakoni. Več sto ljudi pa je že v ponedeljek zvečer, še preden je odločitev prizivnega sodišča postala znana, pred ministrstvom za zdravstvo zahtevalo »predsednikovo pomilostitev« za Vincenta Lamberta. Pri tem so morda mislili na naslednjo izjavo, ki jo je dal odvetnik njegovih staršev: »Prvič po letu 1981 (ko so v Franciji ukinili smrtno kazen) mora odvetnik braniti na smrt obsojenega.« Med transparenti je bil tokrat tudi napis: »Vrednost civilizacije se meri glede na spoštovanje, ki se kaže do najšibkejših.« Nekateri so tudi vzklikali: »Macron – morilec!« in »Vincent je živ!« Tudi sam papež Frančišek je v ponedeljek predstavil svoje stališče na twitterju: »Varujmo vedno življenje, ki je Božji dar, od začetka do naravnega konca.«

Francoski politiki priznavajo, da je zadeva zapletena. Skrajna desničarka Marine Le Pen je obsodila prekinitev hranjenja in hidracije Lamberta ter zahtevala od Macrona, da se o zadevi izjasni. »Nobeno življenje ni nedostojno, da se ga živi,« pa je dejal prvi na listi desničarskih republikancev na evropskih volitvah François-Xavier Bellamy, ki je drugače kot Le Penova veren katoličan. Tudi on je od Macrona zahteval, da predstavi svoje stališče. »Menim, da je treba zaupati zdravnikom, sodstvu in evropskim institucijam, torej treba je prekiniti zdravljenje Lamberta,« je še pred odločitvijo prizivnega sodišča dejal Raphaël Glucksmann, ki na evropskih volitvah vodi socialiste. Podobno stališče ima prva na volilni listi radikalne levice Manon Aubry.