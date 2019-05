Linhartov podhod pri Plavi laguni je eden najbolj žalostnih ljubljanskih podhodov. Večina lokalov je praznih in zanemarjenih, mestoma je zaradi pokvarjenih luči precej temačno, večina stvari, ki so nekoč delovale, je danes pokvarjenih. Tako je tudi s tekočimi stopnicami. Od petih tekočih stopnic delujejo le stopnice pri nekdanji Astri in stopnice pri cvetličarni Iris na vogalu Linhartove in Dunajske ceste. Posebej zoprno je, da že okoli četrt stoletja ne delujejo več niti stopnice pri vhodu v tržnico Bežigrad, zaradi česar je tam kupcev iz dneva v dan manj. Tisti redki obiskovalci tržnice so zelo razočarani, še posebej starejši pravijo, da se dolgo po pokvarjenih stopnicah ne bodo mogli več vzpenjati. Še bolj čustveni so odzivi redkih trgovcev in gostincev, ki še vztrajajo v podhodu.

Obljubili so jim nižjo najemnino

Na ljubljanski občini so najemnikom lokalov pred časom sicer obljubili, da bodo letos vendarle popravili vsaj tekoče stopnice pri tržnici. Po informacijah z magistrata naj bi v Ljubljanskih parkiriščih in tržnicah že pripravljali javno naročilo za izbor izvajalca del. Da se vendarle nekaj premika, nam je zatrdilo več sogovornikov na tamkajšnji tržnici, ki so že opazili, da delavci pregledujejo in merijo stopnice. Najemniki lokalov so novice veseli, čeprav večina opozarja, da so slišali že veliko obljub. »Če bodo letos res začeli popravljati stopnice, samo upam, da se dela ne bodo zavlekla v mesece, ker bomo v tem primeru izgubili še tiste redke stalne stranke, kolikor jih je ostalo. Tržnica namreč zelo slabo skrbi za to, da se naredi kakšna reklama za nas. Ljudje poznajo samo glavno tržnico, bežigrajske pa ne,« opozarja Mateja Novak, prodajalka v trgovini z živili na tržnici. Dodaja, da so jim v Ljubljanskih parkiriščih in tržnicah (LPT) glede na slab obisk in razmere v podhodu obljubili, da bodo znižali najemnino, podobno, kot naj bi jo na tržnici Moste, a je na koncu ostalo le pri besedah. »Če bo šlo tako naprej, bodo v podhodu na koncu ostala samo skladišča in podobne dejavnosti,« napoveduje Novakova.

Ko se razve, da pišemo prispevek o podhodu, ne mine dolgo, ko do nas pristopijo tudi drugi najemniki. Zaradi bojazni, da bi jim v Ljubljanskih parkiriščih in tržnicah izjave zamerili, se ne želijo izpostavljati, so si pa pripravljeni vzeti čas, da nas peljejo celo na krajši voden ogled po podhodu. »Poglejte ta drsna vrata. Nekoč so bila avtomatska, zdaj jih je treba na roko odpirati. Nedelujoče stopnice so res velik problem, a še zdaleč ne edini. Ko dežuje, povsod pronica voda. Strop razpada, omet odpada, vse je zanemarjeno,« pravi sogovornik in nas najprej pelje v servisni prostor tržnice, kjer pokaže, kako so v LPT rešili problem z vodo. V zid so zarili cev, jo malo ometali ter speljali v Snagin zabojnik za biološke odpadke. »Ko dežuje, se ta zabojnik polni, nato pa s tem vedrom praznijo vodo,« sogovornik pojasni inovativen sistem odvodnjavanja.