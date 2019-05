»Prerok bi bil, kdor bi si pred 70 leti, ko je bila v gledališču pod kozolcem uprizorjena prva igra V Ljubljano jo dajmo, upal napovedati, da bo na obronku vasi zraslo tretje največje pokrito poletno gledališče v Sloveniji,« pred jutrišnjo otvoritvijo 19. kulturnega poletnega festivala v poletnem gledališču Studenec in ob 70-letnici delovanja društva pravi Lojze Stražar, predsednik Kulturnega društva Mirana Jarca Škocjan, ki je režiral in priredil večino njihovih vselej odmevnih predstav.

V utrip KD Mirana Jarca Škocjan in poletnega gledališča Studenec je ljubiteljski režiser Lojze Stražar nepogrešljivo vpet že polnih šest desetletij. Igral je že na deskah Šinkovčevega toplarja, predhodnika današnjega poletnega gledališča Studenec, ki pod svojo streho sprejme več kot tisoč gledalcev. Kakšnih dvajset vlog je odigral, se spominja, najbolj sta se ga dotaknili vlogi kaplana Čedermaca in hlapca Jerneja, najtežje pa se je vživel v nemškega oficirja v drami Bratova kri. Režiral je več kot 50 celovečernih predstav in vrsto dramskih del s svojimi priredbami aktualiziral ter prenesel v »naše kraje«, pravi in pojasni, da je gledalcem všeč, če se v priredbah tudi sami najdejo na odru. »Še zlasti pa jih pritegne veliko število nastopajočih, ki na odru igrajo, prepevajo, plešejo ali se kot statisti sprehajajo po odru in pod njim,« izda še enega ključev do uspeha njihovih predstav, ki že leta doživljajo po več kot deset ponovitev. »In seveda je pomembno, da obiskovalci v našem gledališču niso nikoli razočarani. Zato se vedno trudimo, da bi jim ponudili več, kot morda pričakujejo,« je jasen Stražar, ki je gledališče že od vsega začetka odprl za vse, ki hočejo igrati. Pa ne le iz njihove vasi, kjer skorajda ni več hiše, iz katere ne bi vsaj nekdo že nastopil na studenškem odru, na katerem so v minulih desetletjih igrali, peli, plesali ali pa se zgolj sprehodili igralci, pevci in plesalci tudi iz številnih drugih bližnjih in ne tako bližnjih krajev. Tudi obiskovalci prihajajo iz čedalje bolj oddaljenih krajev in so vse bolj vajeni, da Stražar rad zajema dela iz domače zakladnice.