Razen vremenskih rekordov se v polju estrade in eminenc zvezdniškega sveta ta teden ni zgodilo nič pretresljivega. Si pa za eno leto lahko oddahnemo od medijske evforije okrog Evrovizije in fatalnih moških.

Miran Rudan je trezen 20 let, Peter Čeferin 40 let Zala Kralj in Gašper Šantl sta končno prišla domov počivat, najbolj fatalni moški leta 2019 pa je postal Jan Plestenjak, ki je zmago med osemčlansko konjenico slovenske lepote za portal 24ur.com komentiral s filozofsko prispodobo pomarančnega soka. Fatalnost je zanj »pomemben sok v človeku – da moraš biti tista pomaranča, tudi če je malo obtolčena in grda, ki da deci soka. Ker obstajajo pomaranče, ki so zelo lepe, ampak imajo samo eno kapljo.« S kapljami, pa ne pomarančnimi, se je nekoč od blizu spoznaval tudi Miran Rudan. Včasih celo preveč od blizu. »V času, ko sem bil najbolj popularen, je bilo veliko alkohola in raznih substanc. Verjetno se je moralo zgoditi to, da sem skoraj obležal, a potem sem spremenil življenje. Zdaj se zdravo prehranjujem, se gibam in ne uživam alkohola, to traja že skoraj 20 let,« je za portal svet24.si povedal aktualni pevec skupine Pop Design. Še enkrat toliko let kot Rudan je trezen starosta slovenske odvetniške scene Peter Čeferin, ki se ponaša z najdaljšim odvetniškim stažem v državi. V reviji Jana je razložil, da je do alkoholne katarze prišlo že davno, pred 40 leti, ko je nekega večera prišel domov, zagledal svojega prvorojenega otročiča v zibelki in se zamislil nad samim seboj, češ, kakšnega prasca ima za očeta ubogi otrok. Od takrat ni spil niti kapljice nobenega fermentiranega napitka in, kot je še posebej poudaril, niti pralineja, napolnjenega z alkoholom. Že kot mladenič ga je žingal tudi eminentni slovenski igralec in režiser Roman Končar. Že pri petnajstih letih, enajstih mesecih in treh tednih starosti je, kot je razložil gledalstvu oddaje Vikend paket na TV Slovenija, dobil vzdevek Kamela. V tistih časih je namreč na nekem gostovanju v Pragi v družbi starejšega članstva spraznil na dušek steklenico piva in si prislužil ta laskavi vzdevek. Vendar ga kamelji status še ni prignal do faze, da bi bilo treba iti po poti očiščenja, kot Rudana ali Čeferina, kljub temu da je med drugim tudi častni član vinogradniško-turističnega društva Gadova peč, kjer naj bi bila zibelka cvička. Z odvisnostjo se je spopadal tudi Jure Godler. Glasbenik, pisatelj, pesnik, imitator ter televizijski voditelj se je boril z odvisnostjo od pametnega telefona in družbenih omrežij. »Kap me je zadela, ko sem videl porabo aplikacije instagram. Pa sem se odločil, da je tega dovolj, in vrgel stran pametni telefon,« je takojšnjo telefonsko treznjenje opisal Godler. Zdaj ima v uporabi čisto navaden star mobilni telefon za nujne primere, pa še ta je večino časa izklopljen.

Švab se bo poročil čez 50 let, Skomina trenira za ligo prvakov Zdravstvene težave, pa ne z odvisnostjo, je imel tudi Andrej Šifrer. Hipertenzija oziroma povišan krvni tlak mu je tako udaril v žile, da je moral k zdravniku. Čeprav je že vse življenje aktiven športnik in si še dandanes ne more predstavljati druženja s prijatelji brez partije tenisa, kot je razložil reviji Lady, mu je zdravje ponagajalo. Ampak ne tako hudo, da ne bi ob visokotlačnih težavah postal še maneken in podpornik globalne akcije, v kateri v okviru Mednarodnega združenja za hipertenzijo in Svetovne lige za hipertenzijo sodeluje tudi Slovenija. Ni pa Šifrer edini zdravstveni ambasador, ki slovenski živelj ozavešča o posledicah visokega krvnega tlaka. Akciji se je pridružila še znana slovenska profesionalna popotnica in televizijska voditeljica Mojca Mavec, ki sama s tem nima težav, ima pa tovrstne tegobe nekdo v njeni družini. Z visokimi obrati v krvno-žilnem sistemu je bil prejšnji teden zaloten še Damir Skomina iz Kopra, ugledni nogometni sodnik, poznan v svetovnem merilu, ki že leta deli pravico na nogometnih igriščih pri nas in po vsej Evrope, kot so ga opisali v reviji Nova. Skomino so Novini paparaci zasačili na treningu za prihajajoči finale lige prvakov, ki bo 1. junija v Madridu. V objektiv so ga ujeli na stadionu Bonifika v Kopru in opazili, da je popolnoma sam, zelo skoncentrirano in profesionalno treniral na travnati površini stadiona. Največ časa je po poročanju namenil telesni kondiciji, vajam in hitremu teku, strokovna ugotovitev pa je, da je sodeč po videnem v zelo dobri formi. V izvrstni fizični kondiciji so tudi Modrijani. Medtem ko je videospot za prvo njihovo pop popevko Sreča je v naju po poročanju Lady v prvih treh dneh presegel že sto tisoč ogledov, so člani najbolj priljubljene slovenske skupine spet v studiu. So pa v časopisu Svet 24 razkrili podrobnost iz oddaje Slovenski pozdrav, ki utegne razžalostiti marsikatero slovensko družinico. Eden najbolj zaželenih slovenskih zetov Blaž Švab je namreč ob pesmi Svatje že vriskajo, ki so jo izvajali Fantje s Praprota skupaj z Ansamblom Lojzeta Slaka in slovi kot pesem, ki se pogosto igra na svatbah, izjavil, da se bo poročil, ko bodo Modrijani praznovali 70 let delovanja. Torej čez kakšnih 50 let.