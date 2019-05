Ko je Rok Kronaveter pred tednom dni naznanil, da se po štirih letih poslavlja od Olimpije, se je v klubu znašel na stranskem tiru. V zaključku sezone ne bo več oblekel zeleno-belega dresa, v katerem je osvojil dva naslova državnega prvaka. To pomeni, da mu je Olimpija preprečila, da bi se na zadnjih tekmah sezone potegoval za udarnega strelca lige. S sedemnajstim zadetkom na sredini tekmi proti Krškemu ga je na vrhu lestvice že ujel napadalec Maribora Luka Zahović.

Če je Zahović še vedno v igri za najboljšega strelca prvenstva, pa je bil prekratek v glasovanju za Dnevnikovega igralca sezone, saj si je Kronaveter zagotovil zmago že dva kroga pred koncem. Najučinkovitejšemu nogometašu Olimpije smo včeraj v Stožicah podelili plaketo za osvojeno prvo mesto, daljši pogovor z dobitnikom priznanja pa bomo objavili v prihodnjih dneh. Z osvojenimi 59 točkami je na vrhu nasledil dvakratnega zmagovalca Marcosa Tavaresa iz Maribora. Kronaveter si je ključno prednost pred zasledovalci zagotovil po zadnjem derbiju v Ljudskem vrtu, kjer je Olimpija vpisala že tretjo zmago v seriji. Pred sobotnim zadnjim krogom prve lige bo zanimiv boj za drugo mesto, ki ga lovi Zahović. Vodilni strelec Maribora lahko prehiti Andreja Vombergarja, ki ostaja pri osvojenih 48 točkah iz jesenskega dela prvenstva.

Dnevnik je v sodelovanju s strokovnimi sodelavci Bojanom Prašnikarjem, Tončijem Žlogarjem in Miranom Pavlinom za najboljšega igralca predzadnjega kroga izglasoval Luko Zahovića, ki je prispeval oba gola za zmago proti Krškemu. Če bo zadel tudi v soboto v Domžalah, bo ubranil naziv kralja med strelci. V 35. krogu se je za Zahovićem uvrstil Endri Cekici, ki je prispeval zmagoviti gol za zmago Olimpije proti Muri. Točke so osvojili še Milan Tučić (dva gola za Rudar v Celju), obetavni najstnik Adam Gnezda Čerin (Domžale) in vratar Nejc Vidmar (Olimpija).