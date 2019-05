Seveda se je s prvimi demokratičnimi volitvami na Vrhniki vse obrnilo na glavo, ukinjen je bil partijski sekretar in s tem v zvezi so bila v trenutku ukinjena vsa partijska kadrovanja po principu demokratičnega centralizma, kot ga imenuje Miheljak v svojem prispevku. In kaj zdaj, se je vprašala zadnja partijska nomenklatura na Vrhniki? Enostavno: na tajni lokaciji na Ulovki blizu Vrhnike so skurili vso partijsko dokumentacijo in s tem zabrisali vso svojo partijsko identiteto ter šli veselo novi karieri nasproti.

Zadnji partijski sekretar se je nato znašel v Depali vasi, načelnik za ljudsko obrambo pa je deloval kot načelnik štaba v Krkovičevi brigadi Moris.

Vid Drašček, Vrhnika