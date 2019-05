Glasbenik Moby te dni verjetno obžaluje, da je v svojih spominih opisal svoje druženje z igralko Natalie Portman. Danes 53-letni glasbenik je namreč v avtobiografski knjigi Then It Fell Apart zapisal, da se je pred 20 leti zapletel v romanco z igralko, potem ko ga je ta obiskala v zaodrju koncerta v Texasu.

Šel je celo tako daleč, da je navedel, da sta se poljubljala pod stoletja starimi hrasti na Harvardu, kjer je igralka študirala, ko pa sta ob polnoči prišla v njeno sobo, naj bi samo ležala drug ob drugem v njeni majhni postelji. Ko je igralka zaspala, naj bi se Moby izvil iz objema in vzel taksi do svojega hotela. Pozneje naj bi se še nekaj časa trudil, da bi postal njen fant, a se ni izšlo, saj naj bi igralka spoznala nekoga drugega.

Nekoliko drugače pa se tega obdobja spominja Natalie Portman, ki je za revijo Harper's Bazaar povedala, da v času prijateljevanja z Mobyjem zagotovo ni bila stara 20, temveč je komaj dopolnila 18 let.

Dogodki v knjigi naj bi se namreč zgodili septembra 1999, ko je igralka imela 18 let, sama pa se tega obdobja spomni precej manj romantično. Moby naj bi ji predlagal, da sta prijatelja, nato pa sta se nekaj časa družila. »Kolikor se spomnim, je šlo za precej starejšega moškega, ki se je do mene vedel nekoliko neprimerno.«

Moby se je na igralkin komentar že odzval na instagramu, kjer je objavil njuno skupno fotografijo. Ob tem je zapisal, da sta hodila, da obstaja slikovni material in da ga čudi, da bi igralka to sicer kratko romance zanikala. Vendarle je pripisal, da spoštuje igralkino morebitno obžalovanje, tudi sam bi verjetno obžaloval, če bi hodil s sabo.

Moby v knjigi opisuje tudi, kako se je poljubljal z Lizzy Grant, ki je pozneje postala Lana Del Rey, a ta za zdaj tega še ni zanikala.