»Gre za mednarodno kriminalistično preiskavo, ki se nanaša na zlorabo dopinga. V tem trenutku preverjamo okoliščine, podatke in informacije, ki jih je nemška policija posredovala v obliki evropskega preiskovalnega naloga na pristojno sodišče in se nanašajo na slovenske državljane. Po slovenski zakonodaji gre za sume kršitev 186. in 187. člena kazenskega zakonika,« je sporočila slovenska policija.

Omenjeni določbi kazenskega zakonika govorita o neupravičeni proizvodnji in prometu s prepovedanimi drogami, nedovoljenimi snovmi v športu in predhodnimi sestavinami za izdelavo prepovedanih drog ter o omogočanju uživanja prepovedanih drog ali nedovoljenih snovi v športu. Za ta kazniva dejanja so zagrožene tudi večletne zaporne kazni.