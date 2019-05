Društvo za marketing Slovenije z nagrado prepoznava najboljša podjetja oziroma organizacije, v katerih je marketing trdno vpet v poslovno strategijo podjetja in je gonilo dobrih poslovnih rezultatov. Takšna podjetja z marketinško naravnanostjo ustvarjajo dodano vrednost izdelkov ali storitev in so z odličnimi poslovnimi rezultati zgled celotni slovenski poslovni skupnosti.

Primeri dobre prakse »Finalisti za nagrade marketinška odličnost so podjetja, ki so bila skozi prijave prepoznana kot izstopajoča, pri svojem marketinškem delovanju pa dosegajo nadpovprečne rezultate. Izpostavljamo jih kot primere dobre prakse za ostala podjetja, ki želijo biti marketinško usmerjena,« je o letošnjih finalistih nagrade misli strnil predsednik Društva za marketing Slovenije dr. Mitja Pirc (Deloitte) in predsednik drugostopenjske komisije za nagrado.