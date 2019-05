Potencial v njegovi poslovni zgodbi je prepoznalo podjetje NektarNatura, ki ga štipendira. Kot študent je Sandi zelo vpet v svet makroekonomije, zanimajo ga vrednostni papirji, psihologija, ki usmerja človekova nakupna vedenja in še marsikaj drugega. Čeprav je še zelo mlad, ceni finančno neodvisnost in možnost, da počne nekaj, kar ga veseli, hkrati pa svoj čas in znanje usmeri tudi v skupnost. »Ne nazadnje ljudje ne bomo živeli večno, naša dela pa lahko,« je prepričan mladi Ljubljančan.

Začel z Ustvarjalnikom S podjetništvom se je srečal že v otroštvu, ko je njegov oče odprl majhno gradbeno podjetje. Razmišljal je, da bi se tudi sam lahko lotil podjetništva. Na pamet mu je prišlo marsikaj, nekatere ideje niso imele veliko smisla, med njimi pa je bila tudi kakšna s potencialom. Lotil se je že celo izdelovanja prototipov, saj rad kaj izdela z lastnimi rokami, potem pa se je, kot naročen, na njegovi gimnaziji v Domžalah pojavil Ustvarjalnik s svojim podjetniškim krožkom. Brez odlašanja se je vključil vanj in že v okviru krožka razvil digitalno platformo Oko Šole. Ta naj bi vsem dijakom omogočila sodelovanje pri pouku, tudi bolnim in športnikom, ki so bili zaradi treningov ali tekmovanj pogosto odsotni. Lahko bi si kar doma pogledali zamujena predavanja, za kar bi plačevali pet evrov na mesec. To idejo je predstavil na Ustvarjalnikovi Startup konferenci pred predsednikom Slovenije ter na mednarodni startup konferenci v Podimu leta 2015. »Žal za platformo nisem mogel pridobiti finančnih sredstev, zato sem projekt opustil,« prizna.

Obetaven poslovni načrt Postopoma je Sandi razvil model razmišljanja, s katerim bi poskušal pomanjkljivosti, ki jih opazi okrog sebe, pretvoriti v rešitve in poslovne priložnosti. »Z odraščanjem se cilji in dojemanja spremenijo, zato danes na podjetništvo gledam kot na način življenja,« razlaga. Prizna, da ideja za projekt Kava na tirih, ki ga je pripeljala med štipendiste Fundacije za ustvarjalne mlade, ni čisto njegova. Pred dvema letoma, ko je kot energetski svetovalec delal na Petrolu, je spoznal sedanjega poslovnega partnerja Žana Kudra, 23-letnega študenta, ki je tik pred diplomo iz ekonomije v Izobraževalnem centru Geoss v Litiji. Prav Žan je Sandiju predstavil idejo Kava na tirih, ki je bila logična posledica osebne izkušnje. Vrsto let se je vsako jutro iz Zagorja do Ljubljane vozil z vlakom. S Sandijem sta šla na kavo in rodilo se je sodelovanje pri projektu. Fanta sta ocenila, da ima velik potencial, saj je večina ljudi, ki se z vlakom vozijo na delo ali v šolo, nenehno v časovni stiski. Le redko jim uspe zjutraj skuhati kavo, na vlaku so zaspani, čas vožnje pa jim spolzi med prsti, namesto da bi ga izkoristili za učenje, branje ali komuniciranje. »To so elementi, zaradi katerih bi se projekt Kava na tirih moral izkazati za uspešnega, poslovni načrt je bil obetaven,« sta se strinjala.

Pred podpisom pogodbe za pilotni projekt Z Žanom sta se kaj hitro lotila testiranja trga. Nabavila sta substitut, nekaj lončkov ledene kave, se vkrcala na vlak in jih začela prodajati. »Na relaciji Ljubljana‒Maribor sva v nekaj minutah prodala 37 napitkov. Ko nama jih je že zmanjkalo, sta nama dve osebi dali samostojni prispevek, ker jima je bil projekt zelo všeč,« izvemo. Zdaj na projektu intenzivno delata že več kot leto dni in kot pove Sandi, je bilo leto polno presenečenj: »Praktično je šlo vse narobe. Pridobila sva ustrezne partnerje, da bi projekt izpeljala, ko pa so se stvari zapletle zaradi tehničnih komponent, so se umaknili. Sprva je kazalo, da bo investicija vzela nekaj deset tisočakov, potem je narasla na več kot pol milijona.« Vendar sta podjetnika vztrajala in trenutno sta tik pred podpisom pogodbe za postavitev pilotnega kavnega avtomata. Odločil bo o prihodnosti tega projekta, ki bi ga kasneje rada še nadgradila. Z zdravimi zajtrki, na primer.

Navdušila direktorja Slovenskih železnic Seveda pa sta se morala za sodelovanje dogovoriti s Slovenskim železnicami. Težko je bilo priti do sestanka z odgovornimi. »Pošiljala sva maile, pa nanje niso odgovarjali. Zasnovala sva celo strategijo, kaj narediti v takšni situaciji,« pove Sandi. A vztrajnost se je fantoma obrestovala: »Poslovanje s tako velikim podjetjem, kot so Slovenske železnice, je zelo zahtevno, k sreči pa imava opravka z izkušenimi menedžerji, ki imajo znanje in voljo, da bi ta projekt skupaj tudi uresničili. Pred dnevi sva na sestanku z njim navdušila tudi generalnega direktorja Dušana Mesa,« doda. Čeprav je ideja na prvi pogled enostavna, je v resnici daleč od tega. »Zdaj veva, da enostavnih produktov ni,« poudari Sandi in nadaljuje: »Pri postavitvi kavomata na vlak smo naleteli na kopico tehničnih izzivov, ki pogojujejo pravilno delovanje, pa tudi napajanje, kar se je izkazalo za najtrši oreh, zakonodaja pa je vse skupaj še dodatno zapletla.«