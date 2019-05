Sodišče je v današnjem zaslišanju prič predvsem zanimalo, kako je proces Patria, ki je na koncu zastaral, vplival na Krkoviča. Ta namreč državo toži za 600.000 evrov zaradi škode, ki naj bi mu nastala zaradi procesa.

Janša, ki je bil v zadevi Patria poleg Krkoviča eden od štirih obtoženih, in je bil skupaj z njim tudi zaprt na Dobu, je danes povedal, da je bil Krkovič zaradi procesa vidno šokiran, morda še bolj kot ostali soobtoženi. Prej je bil vedno pripravljen na šalo, potem pa ga ni bilo več za prepoznati, je dejal. Krkovičev šok se je še povečal, ko mu je odvetnik prinesel dokument, ki ga je »tožilstvo priredilo in izločilo iz spisa in ga je povsem razbremenjeval krivde«, je povedal.

Spomni se tudi »pogovorov o tem, kako doživlja krivico na obravnavah, potem pa še zvečer, ko je slišal poročanje medijev, ki je bilo popolnoma drugačno«, je dejal Janša. Dodal je, da so bile v poročanjih medijev z obravnav vedno prikazane le obtožbe, nič pa o tem, kaj so povedali v svojo obrambo. Povedal je še, da so bili v zaporu zaprti v celici, veliki 16 kvadratnih metrov, skupaj s še po tremi sojetniki.

Krkovičev brat je povedal, da je Krkovič obtožbe sprva jemal optimistično, saj je bil prepričan, da mu bo uspelo dokazati nedolžnost, pozneje pa se je precej spremenil. »Postal je zadržan, molčeč in vedno z mislimi nekje drugje. Bil je povsem drugačen, kot smo ga bili navajeni,« je dejal. Posebej obremenjujoče so bile po njegovem mnenju govorice. »Kočevje je majhno mesto. Na vsakem koraku si čutil, da se ljudje pogovarjajo o tem,« je dejal. Krkovičev prijatelj pa je povedal, da mu je Krkovič med drugim potožil, da ga v zaporu šikanirajo. Ob petih zjutraj je moral vstati in raztovoriti tovornjak, sicer čez vikend ni smel k družini, moral je ribati hodnike in čistiti toaletne prostore, je dejal.

Sodišče je danes zaslišalo tudi Krkovičevo psihiatrinjo in socialno delavko iz zapora na Dobu, a je bilo zaslišanje obeh zaradi varovanja Krkovičevih zdravstvenih podatkov zaprto za javnost. Naslednji narok bo 27. junija, ko bo zaslišana še zadnja predlagana priča, Krkovičeva osebna zdravnica, sodišče pa bo na tem naroku predvidoma postavilo tudi izvedenca medicinske stroke.

Državno odvetništvo je do zdaj Krkovičev zahtevek delno pripoznalo in mu je pripravljeno za zapor plačati 35.000 evrov odškodnine in obresti od leta 2017. Po besedah Krkovičevega odvetnika Žige Podobnika bo zato sodišče najverjetneje kmalu izdalo delno sodbo, s katero bo državi naložilo plačilo omenjenega nespornega dela odškodnine. Gre sicer le za odškodnino za zapor oziroma del tožbe. V njej namreč Krkovič terja tudi odškodnino zaradi samega postopka.