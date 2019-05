Obeta se dolga in vroča skupščina košarkarske lige Aba

V Banjaluki se jutri obeta dolga in vroča skupščina košarkarske lige Aba. Po eni strani zaradi napetih odnosov med Crveno zvezdo in Budućnostjo, ki so se razplamteli v letošnjem finalu, po drugi pa zavoljo obširnega dnevnega reda, ki vključuje prošnjo Olympiacosa za sodelovanje v ligi Aba oziroma pobudo za razširitev lige na 14 klubov.