Policisti so pri vozniku ugotovili 0,70 miligrama alkohola na liter izdihanega zraka in mu zasegli nekaj sadik prepovedane droge konoplje. Med postopkom je voznik postal nasilen in je fizično napadel policista. V postopek se je vmešal tudi brat kršitelja, ki se je najprej prepiral, potem pa fizično napadel redarja medobčinskega inšpektorata, ki se je na kraju ustavil, da bi pomagal, so danes sporočili s Policijske uprave Kranj.

Vsi udeleženi so po podatkih policije utrpeli lažje poškodbe. Dogodek oziroma preprečitev uradnega dejanja uradni osebi policija obravnava kot kaznivo dejanje in vodi predkazenski postopek proti obema nasilnežema. Postopek še poteka, policisti pa so voznika pridržali do streznitve.

Danes ponoči so težave z alkoholiziranim voznikom imeli tudi radovljiški policisti, ki so ga obravnavali kar dvakrat. Najprej so ga obravnavali zaradi vožnje pod vplivom alkohola in pozitivnega preizkusa alkoholiziranosti, ki je pokazal 0,45 miligramov alkohola na liter izdihanega zraka.

Voznika so nato obravnavali še enkrat, saj je v času prepovedi nadaljeval vožnjo pod vplivom alkohola. Avtomobil so mu zasegli, z nujnim obdolžilnim predlogom pa bodo o njegovem ravnanju obveščali pristojno okrajno sodišče.

Kot so opozorili policisti, alkohol, ne le v prometu temveč nasploh, vedno slabo vpliva na človeka, njegov vpliv pa se pokaže že pri nizkih količinah, ko so udeleženci kljub slabšanju sposobnosti pripravljeni bolj tvegati.

Kot je poudaril predstavnik za odnose z javnostmi na Policijski upravi Kranj Bojan Kos, zato ni v redu, da nekdo, ki je pil, sede za volan. »Vsak mora biti toliko odgovoren, da tega ne stori,« je izpostavil. Ljudi je pozval, naj vozijo le trezni.