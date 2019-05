Pilotova anketa: Kako ocenjujete evrovizijski TV-prenos?

Evrovizija je za nami, rezultati so znani. Toda redko po tem dogodku kdorkoli gledalce povpraša, kako so bili s prenosom zadovoljni. Odločili smo se, da to vprašanje zastavimo mi. Ste bili zadovoljni z dogodkom na splošno? Komentarji? Dodatnimi vsebinami? Vas je kaj posebej motilo ali zabavalo?