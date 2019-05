Popoldne bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, nastajale bodo krajevne plohe in nevihte, ki bodo pogostejše na zahodu in jugu države. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 24 stopinj Celzija. V petek bo precej sončno, verjetnost za kakšno ploho in nevihto bo majhna. Najnižje jutranje temperature bodo od 5 do 11, na Primorskem do 13, najvišje dnevne od 19 do 24 stopinj Celzija.

Obeti: Tudi v soboto in nedeljo bo zjutraj in dopoldne sončno, popoldne pa bodo krajevne plohe in nevihte spet pogostejše.

Nad Alpami in zahodno Evropo je nastalo šibko območje visokega zračnega tlaka. Od severozahoda doteka nad naše kraje razmeroma topel in nekoliko bolj suh zrak.

Danes bo dopoldne deloma jasno, v krajih vzhodno od nas pa tudi pretežno oblačno z rahlim dežjem. Popoldne pa bodo nastale posamezne plohe ali nevihte. V petek bo dopoldne pretežno jasno, popoldne predvsem v Alpah lahko nastane še kakšna ploha ali nevihta.