Nekdanjemu odvetniku Stormy Daniels grozi do 400 let zaporne kazni

Ameriški zvezni tožilci so v sredo nekdanjega odvetnika pornografske zvezde Stormy Daniels obtožili prevar nekdanje stranke in izsiljevanja podjetja Nike za 20 milijonov dolarjev. 48-letni Michael Avenatti vztraja pri nedolžnosti in zagotavlja, da bo na sodnem procesu oproščen.