Trumpovi odvetniki so se na odločitev sodnika Amita Mehte v Washingtonu že pritožili na prizivno sodišče prestolnice, ki ga vodi Merrick Garland. To je tisti Garland, ki ga je Barack Obama predlagal za vrhovnega sodnika, senatni republikanci pa o tem niso hoteli niti razpravljati.

Ramosa in Mehto je prav tako imenoval Obama, kar je za Trumpa dokaz, da odločata proti njemu. Trump je poraze svoje strategije blokad kongresnih preiskav na prvih sodnih stopnjah pričakoval in računa na konservativno večino vrhovnega sodišča, da ga zaščiti.

Demokrati želijo Trumpove davčne in bančne podatke, ker sumijo, da so tam dokazi o sumljivih poslih z Rusi in drugimi tujimi dejavniki, pranju denarja, prikrivanju in hkrati napihovanju prihodkov.

Sodnika Mehta in Ramos sta razsodila, da ima kongres ustavna pooblastila za preiskave izvršne oblasti in zavrnila trditve Trumpovih odvetnikov, da gre za nezakonito politično ribarjenje v kalnem. Banki Deutsche in Capital One sta v sporu nevtralni in nameravati upoštevati odločitve sodišč.

Kongresni demokrati bodo lahko kmalu prišli do Trumpovih davčnih napovedi državi New York. Državni kongres je namreč v sredo potrdil ustrezen zakon, da lahko pristojni odbori zveznega kongresa dobijo davčne napovedi vsakega Newyorčana.

Zakon čaka še na podpis demokratskega guvernerja Andrewa Cuoma. V zveznem senatu sicer vladajo republikanci, ki bi lahko začeli zahtevati davčne podatke o demokratih.