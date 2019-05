10.000 dodatnih vojakov, ki bi se pridružili okoli 5000 vojakom, ki jih ZDA imajo trenutno v Iraku in Siriji, seveda še zdaleč ne bi zadostovalo za morebitno vojno z Iranom. Kljub temu gre za spremembo odnosa predsednika ZDA Donalda Trumpa, ki si želi umik ameriške vojske iz regije in je v preteklosti že napovedal popoln umik ameriške vojske iz Sirije, kasneje pa si je premislil.

Ameriškim analitikom še vedno ni jasno, kaj želijo ZDA doseči glede Irana, demokrati pa predsednika obtožujejo, da je povečal napetosti z odstopom od mednarodne jedrskega sporazuma z Iranom brez kakšne nove premišljene strategije razen ponovnega uvajanja sankcij.

V odgovor na neopredeljene in nepotrjene iranske grožnje so ZDA poslale proti Perzijskemu zalivu bojno skupino letalonosilke Abraham Lincoln, štiri bombnike B-52 in raketne sisteme patriot. Trumpova vlada je iz Iraka umaknila del diplomatskega in drugega osebja, tako Washington kot Teheran pa zagotavljata, da si ne želita spopada.