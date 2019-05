»Alan Ford je strip, ki sem ga prebiral že v mladosti, toda zaradi trajne aktualnosti svoje vsebine se mi zdi enako zanimiv še danes,« pravi Rok Glavan, vodja znanega ljubljanskega antikvariata, sicer pa pobudnik in osrednji avtor razstave Alan Ford teče častni krog, ki so jo včeraj odprli v prostorih Narodne galerije. Vse do sredine oktobra bo tam na ogled 162 originalnih risb, ki jih je med letoma 1969 in 1975 za prvih 75 delov te stripovske serije narisal njen prvotni soavtor, italijanski ilustrator Roberto Raviola, bolj znan pod psevdonimom Magnus; ta se je potem posvetil drugim projektom, medtem ko je scenarist Luciano Secchi (z umetniškim imenom Max Bunker) z ustvarjanjem Alana Forda nadaljeval še mnogo let, vendar z drugimi risarji.

»Že pred časom sem začel razmišljati, kako bi bilo mogoče počastiti 50. obletnico začetka izhajanja stripa, ki je tako močno zaznamoval prostor nekdanje skupne jugoslovanske države, da je postal že kar nekakšna institucija z izjemnim vplivom na takratno popularno kulturo,« pojasni Glavan. Ko pa je kot antikvar naletel na zasebno zbirko originalnih Magnusovih risarskih tabel, je bil do razstave, ki je nastala v sodelovanju Narodne galerije, antikvariata Glavan ter zavoda Kultura in prosveta, le še korak. »Doslej največja razstava Magnusovih originalov je bila leta 2017 v Rimu, ko jih je bilo predstavljenih 30,« dodaja Glavan. »To pomeni, da gre za največjo razstavo izvirnih tabel tega stripa na svetu sploh.«

Satira, ki je postala realnost

Bunker in Magnus sta bila v 60. letih prejšnjega stoletja ena najuspešnejših avtorskih navez v italijanski stripovski produkciji; strip Alan Ford, poimenovan po enem glavnih likov serije, sta zasnovala kot parodijo na takrat priljubljene vohunske žanre (kamor so denimo spadali romani in filmi o Jamesu Bondu) in številne stripe o superjunakih, dodala pa sta ji tudi izrazito družbenokritično razsežnost. Zgodbe, ki govorijo o podvigih skupine obubožanih tajnih agentov, ki v boju proti mednarodnemu kriminalu in vsesplošni korupciji rešujejo svet, poleg nepozabnih protagonistov (ti so bolj ali manj nesposobni, a hkrati prebrisani in odločni) ponujajo predvsem črnohumorno satiro zahodne družbe, ki je obenem tudi kritika oblasti, kapitalističnega sistema in stanja sodobnega človeštva nasploh.

»To ni strip, ki bi bil politično korekten, pred njegovimi bodicami pravzaprav ni varen nihče,« meni Glavan. »Zanimivo pa je, da ga aktualno politično in družbeno dogajanje dela skoraj za preroškega; pravzaprav danes živimo v stripu, ki smo se mu nekoč smejali.« Poosebljenje tega je nemara znameniti Superhik, eden glavnih negativcev v tem stripu, ki slovi po neprijetnem zadahu – še bolj pa po tem, »da jemlje revnim in daje bogatim«. Če so se ob tej obrnjeni različici Robina Hooda slovenski bralci pred desetletji zabavali, lahko zdaj povsem podobne (in čisto nič zabavne) procese že skorajda od osamosvojitve naprej opazujejo v lastni državi.