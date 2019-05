Mariborčani so po zmagi nad Krškim v predzadnjem krogu prve slovenske lige v Ljudskem vrtu proslavili petnajsti naslov prvaka. Pred sobotnim zadnjim dejanjem tekmovanja je že znano, da bo dodatne kvalifikacije za obstanek v ligi igrala Gorica, ki je doma remizirala z Aluminijem. Povsem odprt je dvoboj med Muro in Celjem za četrto mesto, ki prinaša nastop v kvalifikacijah za ligo Evropa. Tekmeca se bosta na Fazaneriji pomerila v neposrednem obračunu. Celjani za preboj na mednarodni oder potrebujejo zmago, Muri bi za ohranitev četrtega mesta zadostoval remi.

Darko Milanič je v vrata znova postavil Jasmina Handanovića. Prvič to pomlad, petnajstič letos, prvič po novembru. In pokazal je najboljše iz svojega repertoarja, ko je Marcu Da Silvi ubranil prosti strel. Krško se je zoperstavilo z odprto taktiko, kar je tekmo naredilo dinamično v prvem in nato enosmerno v drugem polčasu. »Ni bila revijalna tekma,« je rekel Andrej Panadić . In imel prav. Krško je dostojno izpadlo iz prve lige.

Ni bilo težko zgrešiti, kaj je bil cilj Maribora. Ne samo zmaga, ampak zmaga z goli Luke Zahovića. Za šestnajsti gol je storil nekaj, kar stori (pre)redko. Zabil je s strelom z razdalje precej zunaj kazenskega prostora. Še pred tem je poskušal z lobom čez Žigo Freliha, a mu ni uspelo. Že proti Triglavu je kljub zapravljeni situaciji ena-na-ena grizel naprej. Noče predati strelske krone. Maribor je v odprti tekmi z globinskimi žogami iskal luknje v obrambi Krčanov in jih (pre)pogosto tudi našel. Jasmin Mešanović teh priložnosti ni izkoristil. Ne prvič, ne drugič, ne tretjič. Vsaka priložnost lepša od prejšnje. Vijoličasti so kreirali, vmes v tem bodisi pregoreli (Bajde) ali se izgubili (Kramarič). Zahović je upal, da bo Dragoslav Perić pokazal svojo prvo enajstmetrovko v zadnjih dveh sezonah, a je ni. V nobenem od treh primerov. Zato pa je dočakal podajo Dina Hotića. In klinično zabil.

»Kanta« je prišla nazaj na podstavek z grbom NK Maribor. Kjer se tudi najbolj domače počuti, pravijo v Ljudskem vrtu. Naslov je sicer proslavilo manj kot pet tisoč ljudi, a po drese, hlačke, kopačke se še steče. In slavi. Zdaj ko Mariboru uspeva na prestavljenem, a dolgem slavju, mu res uspeva. Luka Zahović je ujel Roka Kronavetra. Gola številka šestnajst in sedemnajst. »Imeli smo sezono, ki je izredno uspešna, ker smo imeli dobre nasprotnike,« je povedal Darko Milanič . »Poudaril pa bi: preveč plašno, ne upamo si na glas povedati, da je liga zelo zahtevna. Mencamo, a liga je zahtevna. To vedo vsi, ki delajo v njej. Klubi napredujejo.«

Vidmar zaklenil vrata v Stožicah

Olimpija se je od domačih navijačev poslovila z zmago nad Muro, ki se bo do zadnjega kroga borila za evropsko vozovnico. Živahna tekma je ponudila vrsto priložnosti na obeh straneh, a je bil v drugem polčasu natančen le Endri Cekici, eden najbolj razigranih ljubljanskih nogometašev v spomladanskem delu prvenstva. Olimpija je bila v prvem polčasu oškodovana vsaj za eno enajstmetrovko, ko je sodnik Glažar spregledal prekršek nad Savićem. Zeleno-beli so prevladovali do petnajstminutne prekinitve po pol ure igre, ko je Glažar igralce zaradi hudega neurja poslal v slačilnico. Ljubljančani so protestirali, da so razmere za igro na razmočenem igrišču preslabe, a se je tekma vendarle nadaljevala. Mura je v drugem polčasu po zaostanku lovila izenačenje, a žoga ni hotela v mrežo. Odlično je branil vratar Nejc Vidmar, ki je zbral sedem obramb. »Olimpija je bila boljša v prvem polčasu, v drugem pa smo prevladovali. Zaslužili bi si točko,« je komentiral trener Mure Ante Šimundža. Trener Olimpije Safet Hadžić je pristavil: »Mura je čvrsta ekipa. Potrebovala je uspeh za Evropo. Naša zmaga je zaslužena in težko priborjena.«

Celjani niso izkoristili spodrsljaja Mure, saj so pred domačimi gledalci izgubili proti Rudarju (0:2). Točkovna razlika med četrto Muro in petim Celjem pred zadnjim krogom in medsebojno tekmo v Murski Soboti tako ostaja tri točke. Tekma v Kranju med Triglavom in Domžalami se je začela z enourno zamudo, saj je bilo na igrišču zaradi nevihte preveč vode. Domžale so po štirih doseženih golih osvojile tri točke, Kranjčani pa so si navkljub porazu zagotovili obstanek med prvoligaši, saj Gorica doma ni premagala Aluminija.