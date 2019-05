Giro bo danes dobil novo dimenzijo. Kolesarje bo trasa prvič popeljala nad tisoč metrov nadmorske višine, čez Montoso, ki je Vršiču podoben vzpon v zadnji tretjini etape. Vzpon verjetno ne bo pretirano odločilen, saj sledita zahteven spust in potem še del ravnine proti Pinerolu, vendar bo že pokazal razmerja med hribolazci. Zagotovo bodo najboljši »potipali«, koliko ima kdo moči v nogah, se prešteli in zapisali, kdo je kdo. Zagotovo je to ena od etap, kjer je veliko neznank in negotovosti, morda celo več prostora za kakšno presenečenje kot v najtežjih etapah. Za vse bo velika sprememba tudi to, da skoraj štirinajst dni v klanec niso veliko vozili. Vsaj ne uro daleč navzgor. Noge se bodo obračale drugače.

Doslej vsaj za obrobne opazovalce na Giru ni bilo velikih bitk. Vožnja na čas ne spada med najatraktivnejše, razen za Slovence. Veliko, tudi včerajšnja z zmago Avstralca Caleba Ewana, je bilo zelo dolgih in na papirju ravninskih etap. Giro je imel doslej le dva nosilca rožnate majice, kar tudi ni ravno po okusu spektakla, ki zahteva akcijo, preobrate, dramo, nove obraze. »Vemo, da publika želi spektakel, vendar je nemogoče dan za dnem voziti na polno šest ur. In tudi ni mogoče, da bi vsi streljali iz vseh topov,« je nazorno opisal Francoz Arnaud Demare , ki je včeraj kot drugi v Novem Liguru zanj preveč arogantnemu Nemcu Pascalu Ackermannu slekel vijoličasto majico najboljšega sprinterja. Tudi Grega Bole je že po prvem tednu tožil, da so v karavani napol mrtvi. Svoje prispevajo tudi stresne situacije, ko se vsi rinejo v ospredje za najboljši položaj ob ogromnem tveganju. Le dež je včeraj zamenjal sonce, a vprašanje, za koliko dni. Stres in vremenske spremembe seveda še otežijo regeneracijo med vsakodnevnimi napori. »Zlahka je opaziti, da so bili tudi sprinti drugačni. Utrujenost, ki se nalaga iz dneva v dan, se ne opazi tako zelo, je pa že očitna. Smo le ljudje,« dodaja Demare. Utrujenost bo v gorah zlahka opaziti.

Prvi test v gorah bo tudi pregled sposobnosti pomočnikov. Vsi bodo še posebej pozorni na Rogličeve pomagače, saj bo od tega odvisna tudi taktika, kako mu bodo otežili pot proti rožnati Veroni, za katero je že danes prvi kandidat. A to ni bistvo. Konkurenčne ekipe (Bahrain Merida, Astana, Mitchelton Scott, Movistar) bodo zagotovo poskušale čim bolj osamiti Slovenca. Da ostane sam proti vsem. Še bolj bo to pomembno v naslednjih dneh, ko si klanci sledijo ves dan. Ker ima Roglič prednost v minutah, bodo poskušali z akcijami že zelo daleč pred ciljem pripraviti morebitne okoliščine, da bi slabili vodilnega. To ne bo poskus v slogu italijanskih pozerjev (Frapporti, Maestri, Cima), ki so na Giru nabrali že na stotine kilometrov ubežne pozornosti. Šlo bo za akcije dobrih hribolazcev iz močnih ekip. Nadaljevanje bodo želeli postaviti tisti, ki so v nedeljo v San Marinu izgubili bitko, ne pa vojne, kot je dejal veliki šef ekipe Astana in nekdanji zvezdnik Aleksander Vinokurov.

Dvom o mladih pomočnikih

Roglič sam bo vsem zagotovo težko kos. Po tej plati je bila odločitev ekipe Jumbo Visma, da so rožnato majico po šestih dneh prepustili ekipi UAE Emirates, seveda sijajna. Valerio Conti jo bo vključno z današnjim dnem vozil že več dni kot Roglič. Lepo darilo. In če je Primož Roglič dosedanjih enajst etap, tudi včerajšnjo »transportno« po Padski nižini, prevozil brez pretresov tudi po zaslugi izkušenih Martensa in Van Emdena, se večji poznavalci že sprašujejo, kako bo v gorah. Med drugim so opazili mlado zasedbo pomočnikov, ki jih ima Roglič za gorati del. Američan Sepp Kuss in Nizozemec Antwan Tolhoek nimata niti 25 let, a sta pred dnevi dobila novo pogodbo, kar je tudi prispevek vodstva ekipe za bolj motivirano in predano delo naprej. Že preverjen pristop. Se kaj boji težav zaradi manj udarne posadke, Rogliča sprašujejo novinarji. »Vsi bodo še imeli težave do konca Gira,« odgovarja Primož Roglič. »Preprosto o tem ne želim razmišljati. Gremo iz dneva v dan. Osredotočam se na težave in probleme, ki so v tistem trenutku.«

Iz takih in podobnih odgovorov od Rogliča informacij, ki bi bile uporabne za konkurenčne ekipe, ne bodo izvrtali. Iz odgovorov pa je mogoče izpostaviti samozavest. In to ima. »Doslej je šlo vse po načrtih, na obeh vožnjah na čas in tudi v preostalih dneh nismo naredili nobene napake. Ponosen sem na to. Vedno želim narediti najboljše kot lahko. Bi mogoče sedaj lahko imel pol ure prednosti? Nimam je, a sem vesel in zadovoljen, kjer sem sedaj. Sem zdrav, v enem kosu in se veselim naslednjih dni.«