Ljubljani posmrtne ostanke, državi pet parkirnih prostorov

Ko smo leta 2016 prebrali, da je vlada v dogovor o 34 skupnih projektih z glavnim mestom, ki naj bi jih uresničili do leta 2018, vključila projekt Ureditev parkiranja pred objektoma Župančičeva ulica 3 in 6 za potrebe ministrstva za pravosodje, smo se lahko samo čudili. Komu je namreč padlo na pamet, da so parkirne težave nekaj uradnikov ministrstva problem, ki bi ga morala reševati predsednik vlade in župan glavnega mesta? Kako se je v dogovoru na pobudo pravosodnega ministrstva lahko znašlo to vprašanje in ne recimo vprašanje neskončno dolgih postopkov za določitev pripadajočih zemljišč k večstanovanjskim stavbam ali kateri koli drug projekt, ki zadeva več kot deset ljudi?