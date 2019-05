Dosmrtna zaporna kazen brez možnosti pogojnega izpusta je v Srbiji s sprejetimi spremembami kazenskega zakonika predvidena za huda kazniva dejanja, kot so posilstvo in umor otroka, nosečnice ali nebogljene osebe. Dosmrtna ječa je predvidena še za nekatera druga kazniva dejanja, kot so vojni zločini, politični atentati, ogrožanje ustavne ureditve in varnosti države ter dejanja organiziranega kriminala, pri čemer je za te predvidena možnost pogojnega izpusta po 27 letih prestane kazni.

Do zdaj je bila za omenjena dejanja predvidena kazen do 40 let zapora, nanjo pa je bil obsojen tudi Dragan Đurić iz Surčina, ki je leta 2014 ugrabil, posilil in brutalno ubil petnajstletno Tijano Jurić, po kateri so srbski mediji tudi poimenovali omenjene zakonske spremembe. Te predvidevajo še strožje kazni za povratnike, po novem sankcionirajo napade na odvetnike ter ogrožanje letalskega in pomorskega oziroma rečnega prometa.

Bojkot opozicije okrnil presojo Spremenjeno zakonodajo je v 250-članski skupščini potrdilo 159 poslancev iz vrst vladajoče koalicije, srbske radikalne stranke in štirje predstavniki opozicije. S pobudo za bolj rigorozno kaznovanje se je sicer strinjala tudi večina preostalih poslancev, ki pa zaradi zdaj že polletnega upora proti predsedniku Aleksandru Vučiću bojkotirajo zasedanja parlamenta. Peticijo za najstrožje kaznovanje posiljevalcev in morilcev otrok ter nemočnih je predlani sprožil oče umorjene petnajstletnice Igor Jurić, podpisalo pa jo je več kot 160.000 državljanov. Jurić, ki se je udeležil skupščinskega zasedanja, je pozdravil odločitev poslancev, a hkrati obžaloval, da zakona niso izglasovali vsi in pokazali, da kruta smrt njegove hčere prinaša večjo varnost za vse, ki jih ogrožajo »predatorji«, kakršen je Dragan Đurić. Poklicnega mesarja iz Surčina dekle ni poznalo, ugrabil jo je julija 2014, potem ko jo je zbil z avtom. Policija je našla njeno truplo šele, ko jo je do njega po dveh tednih odpeljal sam storilec. S tanko plastjo zemlje jo je zakopal na improviziranem smetišču 23 kilometrov stran od nogometnega igrišča v Bajmoku pri Subotici, kjer je izginila, ko se je po odhodu z ogleda nogometne tekme sama vrnila po pozabljeno jopico. Zato se spreminjajo tudi navodila o delu policije, ki mora v iskanje pogrešane osebe zdaj kreniti takoj ob prijavi, bolj jasna pa so tudi napotila o angažiranju posebnih enot.