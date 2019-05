Mestna občina Ljubljana išče izvajalca za rekonstrukcijo odseka Letališke ceste od križišča z Bratislavsko cesto do vzhodne obvoznice. Letališka cesta bo po novem tudi na tem odseku štiripasovna, hkrati pa bo občina uredila kolesarske in peščeve površine.

Na tem odseku bo izbrani izvajalec moral preurediti še štiri krožišča, in sicer jih bo preuredil v tako imenovana turbokrožišča. Gre za krožišča, kjer so vozni pasovi fizično ločeni in se voznik na pravi pas mora postaviti, še preden zapelje v krožišče. Poleg rekonstrukcije cestišča občina obljublja zasaditev drevoreda ostrolistnih javorjev. Od izvajalca bo vzdolž prenovljenega odseka zahtevala zasaditev najmanj šest metrov visokih dreves, ki morajo imeti premer debla od 20 do 25 centimetrov.

Občina je v proračunu za letošnje leto za ta projekt zagotovila 585.000 evrov, njegovo celotno vrednost pa je ocenila na 9,28 milijona evrov. Končno vrednost rekonstrukcije bo dal zaključek javnega naročila, ko bo občina po pogajanjih izbrala najugodnejšega ponudnika za prenovo.

Gradbinci, ki jih ta posel zanima, se lahko prijavijo do 6. junija. Občina bo najprej preverila, ali prijavljeni kandidati izpolnjujejo pogoje in imajo reference za izvedbo tega posla, nato pa bo primerne kandidate povabila k oddaji prve ponudbe in na pogajanja o končni ceni. vbr