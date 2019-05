Start teka bo ob 19. uri na Prešernovem trgu, tekači pa bodo morali premagati 2,5 kilometra dolgo traso, ki bo speljana po Stritarjevi ulici, Ciril-Metodovem trgu, Streliški ulici, Cesti slovenskih kmečkih uporov in grajskem drevoredu. Končala se bo na parkirišču pred ljubljanskim gradom. Študenti, ki želijo uradno izmerjen čas teka, imajo čas za prijavo še do nedelje do 24. ure, tisti, ki želijo zgolj sodelovati, lahko prijavo oddajo tudi na dan dogodka na Prešernovem trgu, in sicer med 17. in 18. uro. V tem času bodo lahko tudi tekači, ki se bodo prijavili prek spleta, prevzeli startne številke in čipe za merjenje časa.

Prijavnine ni, a so organizatorji dogodku dodali dobrodelno noto, zato sodelujoče pozivajo, naj ob prevzemu startne številke oddajo vsaj en izdelek za osebno higieno ali vsaj en prehrambni izdelek (na primer čokolino, kosmiče, pašteto ali konzerve). Zbrane izdelke bodo organizatorji namenili slovenskim družinam v stiski. Iz Ljubljanskega potniškega prometa so ob tem sporočili, da bo tek nekoliko vplival na obratovalni čas električnega vlakca, ki se med drugim povzpne na Ljubljanski grad. Vlakec urban bo tako v torek iz Stritarjeve ulice na krožno vožnjo odpeljal še ob 17. uri, medtem ko odhodov ob 18.30 in 20. uri ta dan ne bo.