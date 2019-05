Tudi druga etapa po prostem ponedeljku je bila namenjena sprinterjem, bila je povsem ravninska, za razliko od torkove le precej daljša. Drugo etapno zmago na letošnjem Giru je vpisal Ewan, ki je bil v zaključku močnejši od torkovega zmagovalca Francoza Arnauda Demara in Nemca Pascala Ackermanna, ki je pred 24 urami v zaključku grdo padel in na cesti pustil precej kože.

Beg trojice Italijanov tako tudi danes ni niti za trenutek ogrozil kolesarjev, ki merijo na najvišja mesta v skupnem seštevku. Mirno so se peljali v glavnini, obkroženi z moštvenimi kolegi, v zaključku etape pa delo prepustili najhitrejšim.

Čeprav je v torek Ackermann na cilj prišel precej odrgnjen in okrvavljen, je danes zelo dobro sprintal, v zadnjih nekaj metrih pa mu je očitno zmanjkalo moči. To sta izkoristila Ewan in Demare, Ackermann pa je obdržal prednost pred italijanskim prvakom Elio Vivianijem, ki je še enkrat več ostal praznih rok.