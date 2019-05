Košarkarji Primorske so le še zmago oddaljeni od prvega naslova državnega prvaka. Po hudi bitki in nenavadnem zaključku, ko je Roko Badžim zaradi praske moral pred izvajanjem drugega prostega meta za izenačenje na klop, Dražen Bubnič, njegova menjava, pa je nato zgrešil, so na drugi finalni tekmi sploh prvič osvojili dvorano Stožice in se znašli pred vrati raja. Da je tako, ima ogromno zaslug Marko Jagodić Kuridža, ki je bil znova najboljši posameznik v vrstah Primorske. Kljub 32 letom hrvaški krilni center še vedno najde motiv, da se bojuje do zadnjega atoma moči. Prav to pa je bilo tisto, kar so Koprčani iskali. Izkušene igralce, v katerih še vedno tli želja po dokazovanju. Jagodić Kuridža je v Stožicah na koncu prišel do dvojnega dvojčka, saj je 17 točkam dodal še deset skokov, zadel pa tudi eno izmed izjemno pomembnih trojk v zaključku, ko je Olimpija pretila s preobratom. Odlična predstava mu je prinesla naziv Dnevnikovega igralca kroga, s tem pa je prevzel tudi vodstvo na skupni lestvici.

Še eden od tistih, na katere se lahko trener Jurica Golemac vedno zanese, je Marjan Čakarun. Borbeni hrvaški center proti Olimpiji vedno prikaže odlično predstavo, nič drugače pa ni bilo na drugi finalni tekmi. Sicer je Čakarun to pot dosegel »le« osem točk, a je dodal kar enajst skokov in se neumorno »pretepal« pod obema obročema. Tretje mesto v tokratnem izboru je pripadlo najboljšemu možu Olimpije Roku Badžimu. Po tekmi ga je pohvalil tudi trener Jure Zdovc, ki je izpostavil njegovo dobro igro v obrambi. Hrvaški branilec je dosegel kar 25 točk in dodal štiri asistence. Na četrtem je pristal Alen Hodžić, ki je vseh 13 točk dosegel v prvem delu prve četrtine, na petem pa Olimpijin Marvin Jones (deset točk in sedem skokov).