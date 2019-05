Na prisojnem, zavetrnem delu Save v Smledniku že od leta 1950 pridelujejo zelenjavne sadike za vso vas. »Flančniki, kot jim pravimo še danes, so bile skupne vaške grede za pridelavo zgodnjih sadik zelenjave, ki so bile v prejšnjem stoletju na posebno ugodnem mestu ob reki Savi,« pove Urška Sešek, predsednica društva za ustno zgodovino. »Beseda flančnik tudi ponekod drugod po Sloveniji označuje vrt, izpeljana je iz besede 'flanca' (sadika), ta pa iz nemške besede 'Pflanze' (rastlina).«

Zagotoviti zgodnejši pridelek

Vaški vrt v Smledniku je obuditev nekdanjih flančnikov, ki so bili pomemben skupnostni prostor. Vaščanom so omogočali zgodnejše gojenje zelenjave na vrtovih in poljih, bili pa so tudi prostor srečevanja, druženja in sodelovanja. »Od ureditve v maju 2018 se je vrt že lepo razvil. Na njem raste več kot 100 kulturnih rastlin, večinoma zelišč (gojenih in divjih), ter nekaj zelenjave, jagodičevja, žit in okrasnih cvetlic. Vse rastline so tudi označene,« pove sogovornica in poudari, da za vrt skrbijo prostovoljci, ki jih koordinira omenjeno društvo. Prostovoljcev je trenutno 35, vsake organizirane delovne akcije se jih udeleži približno 15. »Vrtnarimo brez uporabe umetnih gnojil ali škropiv. Tla so pokrita z zastirko iz slame in sekancev. Permakulturni elementi so še skrbno premišljena mešana zasaditev, terase in zalivanje s kapnico.«

Vrt, ogled je mogoč kadarkoli, služi osveščanju o pomenu samooskrbe, lokalne pridelave in ohranjanju starih znanj na več načinov. »Tisti, ki gredo večkrat mimo, tudi vidijo, kako uspeva, kako se odziva na vreme, kakšen je učinek zastirke ipd. Na njem lahko vidimo tudi rastline, ki jih več ne poznamo in jih danes težko kje vidimo,« pove sogovornica in izpostavi lan. »Ob delovnih akcijah starejši vaščani predajajo mlajšim različne informacije o rastlinah, njihovi uporabi, načinu življenja v preteklosti. Najbolj dragoceni pa so dogodki, ki vključujejo otroke, kot je bil lani obisk 65 mlajših šolarjev OŠ Smlednik v okviru evropskih dnevov kulturne dediščine.«

Tudi letošnje flancanje, potekalo je minulo soboto, je bilo tematsko povezano z akcijo čebelarskih društev z naslovom Vsak cvet šteje. Čebele so danes ogrožene in prav zato je organizator dogodka želel izpostaviti pomembnost sajenja medovitih rastlin. Teh je tudi na vaškem vrtu kar precej in 30 glavnih je letos posebej označenih. »Žal vreme na dan prireditve ni bilo najbolj ugodno za ogled vrta, je pa na njem že res veliko cvetja kljub hladni in mokri pomladi,« pove Seškova, ki izpostavi bogat program, kjer je potekala tudi izmenjava sadik in semen. »Sadik je vsako leto več in tudi vedno več različnih vrst rastlin, zadnja leta tudi semen. Najhitreje zmanjka najlepših in najbolj zdravih sadik, ne glede na vrsto. Če na koncu kaj ostane, so to ponavadi trajnice, in sicer take, ki jih imamo večinoma vsi na vrtovih dovolj, ali pa take, ki jih premalo poznamo,« pove sogovornica. »Če kdo prinese ali dobimo donacijo zagotovljeno avtohtonih ali ekoloških sadik, jih zmanjka v nekaj minutah.«