Britanski mediji so že pred nekaj meseci poročali, da je nekoč nadvse priljubljen televizijski kuhar in avtor zavidljivega števila knjig o prehranjevanju poslovno propadel. Njegov imperij restavracij naj bi imel več ko 80 milijonov evrov dolgov. Lani je chef zaprl šest restavracij, letos se je to število podvojilo. Ob tem so se seveda pojavili dolgovi in ugibanja, da je njegovo osebno premoženje nedotakljivo.

Od kuharja prek TV-zvezdnika do poslovneža Danes 43-letni Britanec, rojen v Essexu, se je za kuharskega mojstra izobraževal v Londonu, nato pa se zaposlil v tamkajšnji italijanski restavraciji River Café. Njegovo nadarjenost je opazila televizijska producentka Patricia Llewellyn in leta 1999 je Jamie dobil svojo oddajo na BBC. Goli kuhar, oddaja, v kateri je kuhal od doma, je bila odskočna deska. Začela se je njegova zvezdniška kariera, za katero bi lahko rekli, da je bila »blizu ljudem«. Kuhal je enostavne, a zdrave jedi, ki se jih da hitro pripraviti, sestavine za te vseeno drugačne obroke pa se je dalo dobiti v bližnji trgovini ali na tržnici. Promoviral je kakovostno kuhinjo za zvedavega, urbanega posameznika. Na malih zaslonih se je gledalcem predstavil tudi v dokumentarnem filmu Jamiejeva kuhinja. Do leta 2018 je bil fant iz Essexa zvezda več kot dvajsetih TV-serij. Če omenimo zgolj nekatere: Jamiejeva 15-minutna kuhinja, Jamiejev veliki italijanski pobeg, Jamiejeva avstralska kuhinja. Blestel je tudi na knjižnih policah. Izmed štiriindvajsetih objavljenih knjig so bile v slovenščino nazadnje prevedene Jamie Oliver: 30 minut za kosilo, Superhrana za vsak dan,5 sestavin – Hitre in preproste jedi in Prihranimo z Jamijem. Oliver je bil ljubljenec kraljeve družine, prejemnik nagrad, nenehno viden v različnih oglasih, ukvarjal se je tudi z dobrodelnostjo. Slabo mu ni šlo niti v osebnem življenju. Poročil se je z manekenko Juliette Norton, s katero imata pet otrok.