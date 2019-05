Nova avstrijska vlada tako velja za manjšinsko vlado ÖVP, poroča avstrijska tiskovna agencija APA.

Spremembe v avstrijski vladi so posledica afere Ibiza, zaradi katere je predsednik države v torek odstavil notranjega ministra Herberta Kickla ter soglašal z odhodom ostalim svobodnjakov iz vlade, ki so se predhodno za to odločili.

Van der Bellen je v govoru pred prisego novo prehodne vlade nove ministre opozoril na bistvo parlamentarne demokraciji, ki je v »iskanju in vzpostavitvi večine na eni strani ter zaščiti manjšine na drugi strani«, ter se zavzel proti »absolutni uveljavitvi lastnih pozicij«. Zavzel se je tudi za vzpostavitev zaupanja in pripravljenost na kompromis.

Kot največje izzive nove avstrijske vlade je avstrijski predsednik omenil podnebno krizo, digitalizacijo ter predvsem »delo na Evropi«.

»Združena Evropa je najboljša ideja, ki smo jo Evropejke in Evropejci kadarkoli imeli,« je poudaril ter se zavzel, da Avstrija prevzame konstruktivno vlogo znotraj EU in aktivno sodeluje pri nujnih reformah in spremembah.

Kot nadaljnja izziva je omenil tudi brexit ter usmeritve po evropskih volitvah. »Za vse to potrebujemo močno in delujočo EU in naš avstrijski prispevek,« je še dejal Van der Bellen.

Kdo bodo novi ministri? Novi ministri v avstrijski vladi prihajajo iz vrst strokovnjakov. Notranji minister je tako postal nekdanji predsednik avstrijskega vrhovnega sodišča, upokojeni 65-letni Eckart Ratz. Ministrstvo za socialo je v rokah nekdanjega visokega uradnika in pravnika, 67-letnega Walterja Pöltnerja, na čelu ministrstva za infrastrukturo je dosedanja šefica avstrijske družbe za nadzor letalskega prometa Austro Control, 36-letna Valerie Hackl, obrambni resor bo vodil dosedanji namestnik načelnika generalštaba avstrijske vojske, 59-letni Johann Luif. Novi podkancler je postal dosedanji finančni minister Hartwig Löger iz ljudske stranke (ÖVP). Uradništvo in šport, področja, ki so bila doslej v domeni zdaj že nekdanjega vodje svobodnjakov in podkanclerja Heinz-Christiana Stracheja, bo do volitev prevzela ministrica za družino iz vrst ljudske stranke (ÖVP) Juliane Bogner-Strauss. Nova avstrijska vlada se je danes že sestala na prvi seji. Kancler Kurz je pred prvo sejo prehodne vlade dejal, da bo storil vse, da »kriza stranke ne bo postala kriza države«. Na volilno nedeljo, ko bodo evropske volitve, bodo imeli avstrijski volivci možnost odločitve o usmeritvi, je še dejal Kurz, s čimer je po poročanju APA neposredno pozval k temu, da bi se odpovedali glasovanju o nezaupnici. Napovedal je tudi srečanja z vodji vseh parlamentarnih strank. Glavna naloga prehodne vlade bo po besedah avstrijskega kanclerja zagotovitev stabilnosti do volitev. Ali se bo prehodna vlada obdržala do predčasnih septembrskih volitev, še ni znano. V avstrijskem parlamentu naj bi v ponedeljek potekalo glasovanje o nezaupnici Kurzu, ki ga je vložila manjša opozicijska stranka Jetzt - Liste Pilz (Sedaj - Lista Pilz). Iz prav tako opozicijskega Neosa so že sporočili, da predloga stranke Jetzt ne bodo podprli. Tako svobodnjaki kot socialdemokrati (SPÖ) se še niso opredelili, ali bodo nezaupnico podprli, poročajo avstrijski mediji. Če bo v ponedeljek na izredni seji avstrijskega parlamenta izglasovana nezaupnica, bo moral Kurz nemudoma oditi s kanclerskega položaja, nadomestil pa ga bo podkancler, na spletni strani poroča avstrijske dnevnik Krone. SPÖ je sicer v povezavi z afero Ibiza tudi napovedal tožbo proti Kurzu, ker je ta več intervjujih dejal, da bi lahko stranka imela povezave z videoposnetkom. SPÖ je v odzivu sporočil, da gre za »nezaslišane obtožbe«, ki bodo imele sodne posledice. Avstrijski predsednik Van der Bellen je v torek zvečer avstrijske politike pozval, naj prevzamejo odgovornost za državo. »Sedaj ne razmišljajte o tem, kar bi lahko kratkoročno pridobili za svojo stranko, ampak pomislite na to, kaj lahko storite za Avstrijo,« je dejal v televizijskem nagovoru, kot poroča na spletni strani Deutsche Welle.