»Ocenjujemo, da bo izpad prvih češenj med 40- in 70-odstoten. To je seveda odvisno od lege in ekspozicije nasadov do stopnje zorenja posameznih sort. Kot kaže, bo v naslednjem tednu stanje že nekoliko boljše, saj zorijo tiste vrste češenj, ki niso tako podvržene pokanju zaradi dežja, pa tudi nekoliko lepše vreme se nam obeta,« je na današnji novinarski konferenci povedal sadjar Matjaž Prinčič.

Drugemu sadju, ki bo zrelo za češnjami, zaenkrat v Goriških brdih kaže dobro, je še povedal Prinčič in omenil predvsem marelice in breskve. Dobro po njegovem kaže tudi vinski trti, vendar jo bo treba zaradi obilice vlage in prihajajočih višjih temperatur zaščititi pred boleznimi.

»Takih vremenskih razmer, kot so letošnje, v zadnjih dvajsetih letih nismo imeli,« je še dejal Prinčič.

Briški Praznik češenj, ki ga letos pripravljajo že 53. po vrsti, je že pred dvema desetletjema postal tudi občinski praznik. Ob tej priložnosti pripravljajo številne kulturne, športne in zabavne prireditve, ki jih obišče več tisoč obiskovalcev.

Začenja se že prihodnji konec tedna s kolesarskim maratonom Junaki vinogradov, pohodom od češnje do češnje, Dnevi odprtih kleti in koncertom Vaska Atanasovskega.

Višek Praznika češenj bo med 6. in 9. junijem, ki bo obiskovalcem ponujal številne glasbene dogodke, nedeljsko tradicionalno etnološko povorko in obilo drugih družabnih prireditev. Ponovno bodo izbirali kraljico češenj, Briške poroke pa po besedah direktorice Zavoda za kulturo, turizem, mladino in šport Brda Tine Samec Novak letos ne bo.

Poudarek letošnjega praznika češenj bo na kulinariki. Tematika tradicije briških jedi in njihovi povezavi z letnimi časi pa bo tudi rdeča nit letošnje etnološke povorke.