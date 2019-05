»Plavalka je prevzela vso odgovornost, ker je manjkala na doping kontrolah oziroma ni sporočila, kje se v času kontrol nahaja. Šlo je za nesrečno napako, a tudi kršenje pravil,« so pred časom sporočili iz litovske plavalne zveze.

Kazni se plavalka ni mogla izogniti, ker je z njo izgubila glavni motiv, se je kljub mladosti odločila za slovo. »Pripravljena sem na novo življenjsko obdobje. Želim se posvetiti študiju in izkusiti preproste reči, da lahko osebnostno zrastem in začnem bolje razumevati sebe in svet,« je ob slovesu sporočila plavalka, ki je v preteklosti priznala, da jo muči depresija.

Meilutytejeva je zablestela na olimpijskih igrah leta 2012 v Londonu, kjer je pri vsega 15 letih postala prvakinja na 100 metrov prsno, zlato kolajno pa je osvojila tudi leto pozneje na svetovnem prvenstvu v Barceloni. Skupno je na velikih tekmovanjih osvojila 20 odličij.

Njeno zadnje tekmovanje je bilo decembrsko svetovno prvenstvo v kratkih bazenih na Kitajskem, kjer pa se ni niti v eni disciplini uvrstila v finale.