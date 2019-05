Dvakratna svetovna prvakinja v smuku je s svojimi sledilci na instagramu delila skupinsko fotografijo, pod katero je zapisala, da je rehabilitacije uradno konec in napovedala, da se zdaj pa začenja zares. Ob tej priložnosti se je zahvalila fizioterapevtki Darji Kramberger – Piki, ki z Ilko že dolgo sodeluje in je Mariborčanko vrnila nazaj na smuči po vsaki njeni poškodbi.

Po koncu sezone, ki jo je v Areju kronala z novim naslovom svetovne prvakinje v kraljevski disciplini, a jo že na prvi tekmi po prvenstvu sklenila z novo poškodbo kolena, je Štuhčeva zamenjala ključna člena svoje majhne ekipe. Sporazumno se je razšla s trenerjem Grego Koštomajem, ki je nove izzive našel pri slovenski moški smukaški ekipi, ter kineziologinjo Anjo Šešum, ki bo poslej skrbela za pripravo avstrijskih smukačic, torej neposrednih tekmic Štuhčeve.

Maja je že predstavila dva nova člana ekipe, ki bosta poslej skrbela za kondicijsko pripravljenost slovenske smukaške kraljice. To sta Janez Gril in fizioterapevt David Kukovec. Še vedno pa čakamo na ime novega trenerja. Na nedavnem Večeru šampionov, na katerem je Smučarska zveza Slovenije podelila nagrade slovenskim športnicam in športnikov za dosežke minule zime, med prejemniki kipca Bloškega smučanja je bila tudi Mariborčanka, je bila Štuhčeva na to temo še nekoliko skrivnostna. »Ko se bomo dokončno vse dogovorili, bo znano vse, a časovno težko rečem, kdaj bo to,« in hudomušno dodala, da bo »njegovo ime znano pred zimo«.