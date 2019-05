Stotnik (Robert Schwentke, 2017)

Nemški režiser in scenarist Robert Schwentke, ki je bolj znan po svoji hollywoodski produkciji (Upokojeni, oboroženi, nevarni, Neupogljivi, R.I.P.D. – Urad za pokojnike), s katero zabava množice, je na domačih tleh nekoliko bolj zahteven. To so opazili tudi kritiki in festivali, kjer je med drugim dobil nagrado Stanleyja Kubricka za drznost in inovativnost, prepričal pa je z dramo o mladem dezerterju Williju (Max Hubacher), ki med begom najde stotniško uniformo, moč, ki jo dobi z njo, pa ga spremeni v pošast. Lekcija o koruptnosti oblasti s pridihom črnega humorja. (Kinodvor)