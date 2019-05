Ljubitelji Igre prestolov in fantazijske knjižne serije Pesem ledu in ognja že od leta 2011 čakajo na novo knjižno nadaljevanje. Letalska družba Air New Zealand je avtorja knjig Georga R. R. Martina zato povabila na potovanje na Novo Zelandijo, da bi tam v miru dokončal šesti roman. Martin je v minulih letih sicer že objavil več vzorčnih poglavij, ves čas pa opozarja, da datuma izida končane knjige ne namerava razkriti.

V odzivu na vabilo je pisatelj zapisal, da je Novo Zelandijo že večkrat obiskal, a je trenutno izredno zaposlen s pisanjem, potovanje v Novo Zelandijo, ki jo obožuje, pa bi ga pri tem še dodatno zmotilo. Dodal je, da se bo tja sicer vrnil leta 2020, ko bo govorec ob podelitvi nagrade Hugo v sklopu konvencije znanstvene fantastike Worldcon.

Za ljubitelje sveta Igre prestolov pa bo najbolj zanimiv drobec, ki ga je pisatelj zapisal ob koncu objave na svojem blogu: »Če ne bom imel Zimskih vetorv (The Winds of Winter) v svoji roki, ko prispem na konvencijo, imate tukaj pisno dovoljenje, da me zaprete v majhno kabino na otoku White Island, s pogledom na jezero žveplove kisline, dokler ne končam.« Njegove besede so seveda zelo dober namig o morebitnem izidu težko pričakovane knjige, ki bi po zapisu sodeč lahko izšla vsaj do leta 2020.