Premierka je v pismu Corbynu zapisala, da je v popravljenem sporazumu pokazala, da je pripravljena na kompromise, da bi Britancem »dostavila brexit«. Poudarila je, da pomeni ta sporazum, o katerem naj bi poslanci glasovali junija, zadnjo priložnost za to.

»Tudi vas pozivam h kompromisu, tako da bomo lahko naredili, kar sta obljubili najini stranki v svojih programih, in obnovili zaupanje v našo politiko,« je dejala.

Mayeva je v novem sporazumu, ki ga je predstavila v torek, med drugim obljubila nove garancije o pravicah delavcev, zaščito okolja, irsko varovalo in carinski kompromis. Če ga bodo podprli, je poslancem obljubila glasovanje o novem referendumu o brexitu, v primeru zavrnitve pa posvarila, da bo izstop Otoka iz povezave z dogovorom »mrtev«, brexit pa bi lahko bil zaustavljen.

V govoru na sedežu vlade je še poudarila, da ima zastoj glede brexita »koroziven« vpliv na britansko politiko in zaustavlja napredek na drugih področjih.

Številne koncesije, ki jih je predstavila Mayeva, so po oceni poznavalcev namenjene laburističnim poslancem. A Corbyn je že v torek zvečer napovedal, da sporazuma oziroma ustreznega zakona ne bo podprl, saj samo pogreva tisto, o čemer so že govorili in ne vidi možnosti, da bi ga parlament podprl.

Predstavnik laburistov za brexit Keir Starmer je danes dejal, da mora Mayeva sprejeti, da njen predlog ne bo deloval in naj umakne glasovanje o njem.

Tudi mnogi drugi opozicijski poslanci, kot tudi poslanci njene konservativne stranke, so že napovedali, da sporazuma ne bodo podprli. Med njimi je tudi bivši zunanji minister Boris Johnson, ki je favorit za naslednika Mayeve na čelu konservativne stranke. Tvitnil je, da je kompromis, še posebej kar zadeva carinsko unijo po izstopu in glasovanje parlamenta o drugem referendumu o brexitu, v nasprotju s programom konservativne stranke.

Jacob Rees-Mogg, ki vodi skupino 80 evroskeptičnih poslancev konservativne stranke, pa je njene nove predloge označil kot najslabše doslej, ki bi državo "globoko vezali za EU".

Britanski poslanci so doslej že trikrat zavrnili sporazum Mayeve z Brusljem o brexitu, uspel pa ni niti njen poskus, da bi z laburisti našla kompromis.