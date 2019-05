Damjana Planinšek, danes 43-letna diplomirana medicinska sestra, je za multiplo sklerozo zbolela, ko je bila stara 27 let. »Za velikonočne praznike sem bila v službi. Nisem posvečala velike pozornosti drobnim mravljincem, ki so se mi pojavili, kadar sem z desno roko prijela bolniško posteljo. Menila sem, da me 'trese elektrika'. V naslednjih dneh pa so se pojavile še parastezije po nogah, omrtvičenost desnega dela telesa z občasnimi krči v desni roki in nogi.

Ko je bila diagnoza postavljena, sem si najprej postavljala vprašanja, če se to res dogaja meni in zakaj prav meni. Življenje se mi je postavilo na glavo, svet se je ustavil. Najprej sem se pošteno zjokala,« pripoveduje Planinškova, ki se je tako kot mnogi spraševala, če jo zdaj čaka invalidski voziček, piše v novi številki Nedeljskega dnevnika novinarka Meta Černoga.

Zaradi bolezni sta s soprogom preložila načrtovanje družine, a sta se po petih letih zdravljenja zanjo odločila in tako imata zdaj desetletnega sina. Ob podpori družine je nadaljevala tudi študij in uspešno diplomirala, bolezen pa zadnja štiri leta s pomočjo sodobnih terapij miruje. Še vedno so prisotne utrujenost in občasne vrtoglavice, ob večjih naporih tudi mravljinčenje spodnjih okončin, a Planinškova pravi, da se je z boleznijo naučila živeti.

»Bolezen te prisili, da bolje razumeš svoje telo, svoje potrebe. Multipla skleroza pa ne sme postati tvoja 'gospodarica', tvoj izgovor, da obupaš. O tem, kaj mi je vzela, ne želim razmišljati. Raje iz vsakega dneva potegnem najboljše,« je pripovedovala sogovornica.

V Sloveniji ima multiplo sklerozo okoli tri tisoč ljudi. Najpogosteje zbolevajo odrasli, stari med 20 in 40 leti, ženske kar dvakrat pogosteje kot moški.

Znaki in simptomi bolezni so zelo različni. Velikokrat pride do vnetja očesnega živca, lahko se pojavi dvojni vid, vrtoglavica, motnje ravnotežja ali spomina in koncentracije, spremenjen občutek ali mravljinčenje po različnih delih telesa, šibkost spodnjih ali zgornjih okončin ter drugi.

Asist. Lina Savšek, nevrologinja iz Splošne bolnišnice Celje, pravi, da gre za bolezen tisočerih obrazov, ki poteka z vzponi in izboljšanji. Pred leti je bilo prepoznavanje in diagnosticiranje bolezni zelo zamudno in težko, prva zdravila za zdravljenje multiple skleroze pa so prišla pred dobrimi 25 leti in danes se Slovenija v nasprotju z mnogimi državami lahko pohvali, da ima pri nas zdravnik na voljo vseh dvanajst različnih zdravil, ki so na voljo v Evropski uniji, in s katerimi lahko bolezen umirimo. Nadaljevanje si lahko preberete v Nedeljskem dnevniku.