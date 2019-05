Dogodek je namenjen arhitektom, oblikovalcem, distributerjem, agentom in zainteresirani javnosti. Poteka na različnih lokacijah v Kopenhagnu in se osredotoča na navdihujoče koncepte življenjskega sloga, pohištva, notranje opreme in razsvetljave.

Narava – oblikovano v Sloveniji Slovenska podjetja svoje izdelke predstavljajo v obliki kurirane razstave Narava – designed in Slovenia«, v galeriji Sunday-S na slovenskem veleposlaništvu. Sodelujejo z blagovnimi znamkami KUBUS, Kobeiagi Kilims, LesnaVesna, LLEESS, Noordung, OLI, Ooh-noo, PIKKA in VULGARIS woodcut. Organizacija predstavitve dosežkov slovenskih podjetij na področju oblikovanja na dogodku 3daysofdesign sodi med aktivnosti s področja spodbujanja internacionalizacije, v okviru katerih Spirit Slovenija slovenskim podjetjem ponuja številne podporne ukrepe pri izvajanju izvoznih aktivnosti ter zagotavlja informacije o tujih trgih in priložnostih za poslovanje v tujini.

Aktivnosti za prepoznavnost slovenskega oblikovanja v lesu Javna agencija Spirit je že pred leti začela usmerjeno in sistematično iniciativo ter številnimi aktivnostmi za krepitev prepoznavnosti slovenskega industrijskega oblikovanja in arhitekture v lesu ter lesarskih inovativnih izdelkov tako doma kot v tujini. Leta 2016 je pripravila in izpeljala uspešen pilotni koncept Slovenia Design Showroom, enomesečno razstavo slovenskega industrijskega oblikovanja v Milanu, kjer je italijanski javnosti svoje izdelke predstavljalo dvajset slovenskih oblikovalcev in podjetij iz lesne, pohištvene in z interjerjem povezanih dejavnosti.

Predstavljeni presežki slovenske lesarske panoge Februarja 2017 je sledila druga razstava Slovenia Wood Design Showroom v Zagrebu. Na njej so bila hrvaški javnosti predstavljena raznolika dela šestnajstih slovenskih oblikovalcev različnih generacij, ki so nastala v zadnjih nekaj letih iz lesa ali lesnega derivata. Tretja razstava Slovenia Design Showroom Milano je potekala aprila 2017 z nazivom Oblikovanje kot (z)možnost spremembe: Vrhunci slovenskega oblikovanja v lesu. Tedaj se je italijanski strokovni in splošni javnosti predstavilo 15 izbranih oblikovalskih in arhitekturnih presežkov slovenske lesarske panoge, med njimi tudi nekaj inovacij v svetovnem merilu.